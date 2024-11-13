Зазначається, що українські продукти нічим не гірші.

Українські продукти тепер будуть у пріоритеті в державних закупівлях. Тільки на імпортну рибу з бюджету витратили майже 40 мільярдів гривень у 2023 році.

"Мінагрополітики разом із Кабміном приступили до формування дорожньої карти для переорієнтації держзакупівель", - ідеться в повідомленні відомства.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Віталія Ковала, у структурі держзакупівель більша частина - імпортні продукти харчування.

Відео дня

"Тільки минулого року державою було закуплено імпортної риби на майже 40 мільярдів гривень. Йдеться про хека, пангасіуса та інших. Наша мета - змінити політику державних закупівель на користь української риби. Наприклад, у раціоні ЗСУ хек можна замістити товстолобом і білим амуром", - заявив чиновник.

При цьому він вказав, що ця українська риба за енергетичною цінністю не поступається імпортній.

"Це позитивно позначиться на платіжному балансі країни, створить додатковий попит на вирощену в Україні рибу і дасть поштовх для розвитку галузі", - пояснив Коваль.

Скандал із закупівлями для армії - останні новини

21 січня журналісти видання "Дзеркало тижня" опублікувало матеріал, згідно з яким Міноборони закуповує продукти за завищеними цінами.

23 січня тодішній глава обронного відомства Олексій Резніков спростував цю інформацію. 24 січня його заступник В'ячеслав Шаповалов написав заяву про звільнення, а НАБУ почало розслідування.

Зі свого боку Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8381, який передбачає запровадження прозорості в оборонних закупівлях, який президент Володимир Зеленський підписав 21 березня.

Після скандалу із закупівлями для армії з'ясувалося, що для потреб Головного управління розвідки закуповували продукти за цінами в рази нижчими, ніж у Міноборони.

Вас також можуть зацікавити новини: