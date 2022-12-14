Причиною такої динаміки стали, зокрема, проблеми з електропостачанням портів через російські обстріли та знеструмлення всієї інфраструктури.

З 5 по 11 грудня через морські порти Одеської області було експортовано 657,2 тис. тонн агропромислової продукції, що на 22% менше відвантаження даним каналом тиждень тому.

Про це повідомляє прес-служба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), при цьому кількість кораблів, які були завантажені за цей тиждень, склала 19, що на чотири одиниці менше за попередній тиждень.

"На цьому тижні до традиційного гальмування проходження інспекцій в Босфорі, Росія додала проблеми з електропостачанням портів через обстріли і знеструмлення всієї інфраструктури, що ще більше пригальмувало процес відвантаження", - підкреслили в асоціації.

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За підрахунками УКАБ, найбільші обсяги експорту протягом зазначеного періоду склали: кукурудза (49% експорту за цей період); пшениця (24%); ріпак (13%). Українська продукція попрямувала в країни Європи (Бельгія, Іспанія, Нідерланди та інші), Азії (Туреччина, Китай, Індія та інші) і Африки (Єгипет, Сомалі).

Експорт українського зерна:

22 липня Україна і Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" і створення безпечних маршрутів.

1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито вчинення Україною "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.

218 суден фактично були заблоковані на своїх поточних позиціях.

ООН, Туреччина та Україна заявили про намір продовжувати експорт продовольства та погодили рух 14 суден з українським зерном у Чорному морі. В ООН підкреслили, що Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, навіть попри заяви Російської Федерації про вихід з угоди.

2 листопада РФ оголосила, що повертається до виконання зобов'язань в рамках "зернової угоди".

14 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може розширити зерновий коридор.

17 листопада стало відомо, що реалізація "зернової ініціативи" продовжена ще на 120 днів.

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