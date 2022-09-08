У країни Азії відправлено 54 судна з 1,04 млн тонн, в Європу — 32 з 0,85 млн тонн, а в Африку — 16 з 0,47 млн тонн агропродукції.

Україна експортувала в рамках "зернової ініціативи" уже 2,37 млн тонн агропродукції.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури.

В країни Азії відправлено 54 судна з 1,04 млн тонн зерна, в Європу — 32 з 0,85 млн тонн, а в Африку — 16 з 0,47 млн тонн.

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Також в рамках допомоги населенню Африки вже відправлено 2 судна, зафрахтовані безпосередньо Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП). На їх борту понад 60 тис. тонн пшениці для жителів Ємену та Ефіопії. Окрім цього, завдяки партнерам з ООН, уже закуплено ще 190 тис. тонн зернових для подальшого експорту до держав африканського континенту.

Загалом, в рамках роботи ВПП з портів України найближчим часом буде експортовано 280 тис. тонн агропродукції для боротьби з голодом, йдеться у повідомленні. Найближче судно, яке зафрахтоване ВПП, – це балкер KARIA ANGEL. Він наразі проходить інспекційну перевірку у Стамбулі. Після перевірки його буде поставлено на завантаження 30 тис. тонн пшениці у порту "Чорноморськ".

У Мінінфраструктури наголосили, що підписана Україною, ООН та Туреччиною Ініціатива про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування не передбачає жодних обмежень щодо напрямків експорту.

"Будь-які заяви вищого політичного керівництва Росії, спрямовані на обмеження експорту українського продовольства, розцінюємо як неприховане використання трагедії голоду в політичних цілях та чергові прояви цинізму, брехні та варварської сутності сучасної Росії", - заявили в українському міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що 2/3 українського збіжжя, яке відправлено через "зерновий коридор" іноземним споживачам, спрямовано на ринки Азії, Африки та Близького Сходу. Він зазначив, що заяви Росії про направлення зерна лише в Європу не відповідають дійсності.

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