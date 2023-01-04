Програма інвестиційної підтримки буде впроваджена через державний аграрний реєстр України.

Сільські домогосподарства, дрібні фермери та малі сільськогосподарські підприємства отримають допомогу на загальну суму 15,5 млн доларів в рамках проекту, що фінансується Європейським Союзом (ЄС) і реалізується продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО).

Як повідомила прес-служба організації, метою проекту є підтримка функціонування, зміцнення та посилення ланцюжків доданої вартості в сільському, рибному і лісовому господарствах, а також їх адаптація до умов воєнного часу.

Проект буде спрямований на підтримку виробників у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та частині Чернівецької областей шляхом надання відповідних грантів для інвестицій на рівні фермерських господарств та ланцюжків доданої вартості у поєднанні з наданням консультаційних послуг.

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"Це дозволить задовольнити потреби в продовольстві місцевого і внутрішньо переміщеного населення на заході країни і вирішити проблему продовольчої безпеки у всіх регіонах країни в найближчій і короткостроковій перспективі, а також буде мати вирішальне значення для запобігання продовольчій кризі в 2023 році", ‒ зазначив керівник сектора сільського господарства Представництва ЄС в Україні Крістіан Бен Хелл.

Програма інвестиційної підтримки буде впроваджена через державний аграрний реєстр України та, починаючи з березня 2023 року, гранти надаватимуться відповідним сільськогосподарським виробникам та сільськогосподарським підприємствам.

Зокрема, у Львівській області гранти будуть спрямовані на ягідництво, овочівництво, аквакультуру. У Закарпатській, Івано-Франківській та частині Чернівецької областей гранти зможуть отримати виробники гуцульської овечої бриндзі, гуцульської коров'ячої бриндзі, закарпатського меду та закарпатського вина.

"Гранти в розмірі від 1 000 до 25 000 доларів США будуть надаватися в українській гривні за чинним обмінним курсом, а одержувачі допомоги повинні будуть зробити відповідний внесок для фінансування запропонованої інвестиції. Конкретні критерії відповідності та відбору, а також процедурні та адміністративні вимоги для подачі заявки будуть опубліковані в рамках комунікаційної кампанії, яка розпочнеться найближчим часом", - повідомили в організації.

Допомога під час війни:

12 серпня 2022 року Мінагрополітики запустило онлайн-платформу для підтримки фермерів-державний аграрний реєстр.

Зареєструватися на платформі можуть виробники сільськогосподарської продукції незалежно від їх розмірів, організаційно-правової форми або напрямків діяльності. Після реєстрації вся ключова інформація про виробника автоматично підтягується до реєстру і може бути перевірена сільгоспвиробником.

27 листопада 2022 року США надали $ 20 мільйонів на підтримку Української зернової ініціативи.

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