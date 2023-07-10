Ціни на агропродукцію на внутрішньому ринку в найближчі місяці суттєво не зміняться, запевняють у відомстві.

Експорт української агропродукції за рік може скласти 20 млрд доларів. Про це розповів в ефірі телемарафону перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, очікується, що цьогоріч Україна може зібрати приблизно 47-50 млн тонн зернових, що більше, ніж прогнозувалось весною.

Висоцький додав, що внутрішнє споживання зернових становить 16-17 млн тонн, а приблизно 30 млн тонн може бути експортовано.

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"Якщо ми подивимось на середньостатистичний експорт за останні декілька місяців, то він коливається в межах 1,5 - 1,7 млрд доларів в місяць за українську агропродукцію. Тому можна очікувати, що за рік експорт буде в межах 20 млрд доларів. Ситуація може змінитись у зв’язку з коливанням на міжнародних ринках, але орієнтир приблизно такий", – зазначив заступник міністра.

Також Висоцький підкреслив, оскільки продукції виробляється в декілька разів більше, ніж споживається, тому ціни на внутрішньому ринку в найближчі місяці критично не зміняться.

Дія "зернової угоди" - деталі

В липні минулого року за сприяння Туреччини і ООН був підписаний "зерновий договір" про відновлення експорту українського зерна Чорним морем через порти "Одеса", "Чорноморськ", "Південний".

Наразі "зернова угода" практично не діє, тому що Росія саботує роботу спільних механізмів її реалізації.

17 липня закінчується термін дії "зернової угоди". Росія вже заявила, що не має наміру її продовжувати і вимагати, щоб з неї зняли частину санкцій і почали купувати її товари.

Україна розглядає "План Б" для організації експорту без участі росіян в Чорноморській зерновій ініціативі, зокрема, й в розвитку експорту через Дунайські порти України в кооперації з Молдовою та Румунією.