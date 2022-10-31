Зазначається, що відмова Москви від "зернової угоди" може вплинути на ситуацію з глобальним голодом.

Німеччина засудила рішення Російської Федерації призупинити свою участь у зерновій угоді. Берлін звинуватив Москву у використанні голоду як зброї.

Про це пише CNN.

За словами прес-секретаря німецького уряду Штеффена Хебестрейта, використання "голоду в якості зброї" викликає "глибоке презирство", та закликав Росію відновити свою участь і розглянути питання про продовження угоди.

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За словами офіційного представника уряду Андреа Сассе, угода по зерну дозволила експортувати більше семи мільйонів тонн зерна.

"Ми робимо все, що в наших силах, щоб морські перевезення залишалися можливими", — сказав представник, додавши, що наземні перевезення будуть продовжені.

У свою чергу глава Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт написала в Twitter, що " Росії це не зійде з рук!" та що Європа" прихильна стабільності, в тому числі і в поставках продовольства".

Крім того, рішення Росії вийти з угоди, яка гарантувала безпечний прохід для суден, що перевозять зерно з України, викликало "серйозну заклопотаність" з приводу глобального постачання продовольством, коли світ вже зіткнувся з голодом.

Україна відіграє ключову роль на світовому ринку продуктів харчування. За даними ООН, країна постачає близько 45 мільйонів тонн зерна на рік і входить до п'ятірки найбільших світових експортерів ячменю, кукурудзи та пшениці, а також є найбільшим експортером соняшникової олії - 46% світового експорту.

Станом на 31 жовтня, понад 9,5 мільйона тонн продуктів харчування експортували в рамках зернової угоди.

Після виходу Росії з угоди ціни на пшеницю і кукурудзу на світових ринках зросли. Ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій товарній біржі підскочили на 5,5% до 8,74 долара за бушель, а ф'ючерси на кукурудзу зросли на 2,3% до 6,96 долара за бушель.

Вихід РФ з "зернової угоди" - що відомо

Москва заявила про вихід з "зернової угоди" 29 жовтня на тлі вибухів у Севастопольській бухті, де знаходяться кораблі Чорноморського флоту РФ.

Франція разом з іншими країнами ЄС приступила до розробки сухопутного маршруту для експорту зерна з України. За словами французького міністра сільського господарства Марка Фено, цей коридор може пройти через Румунію і Польщу.

При цьому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підкреслив важливість зернового коридору і оцінив внесок Туреччини в зниження продовольчої кризи. Ердоган також заявив, що"Росія діє нерішуче". Він також запевнив, що незважаючи на це Туреччина "докладе зусиль, щоб служити людству".

У свою чергу Міністерство оборони РФ заявило, що Росія не виходить з угод щодо експорту українсько зерна, а "призупиняє їх дію".

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