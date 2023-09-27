Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що Україні потрібно допомагати, поки не закінчиться війна.

Румунія не відреагувала, як Польща, на зернову кризу та застосувала, за погодженням з урядом Києва, систему ліцензування експорту та імпорту, щоб румунські фермери були захищені.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку Digi24.ro, зазначивши при цьому, що Україні необхідно допомагати до кінця війни, і тому він знайшов, порадившись з президентом Клаусом Йоханнісом, варіант ліцензування експорту та імпорту українського зерна.

"Я один з тих, хто вважає, що Україні потрібно допомагати, поки не закінчиться війна. Наша допомога - допомогти цьому транзиту зерна. Ви бачили, що я не відповів тією ж монетою, якою відповіла Польща. У мене були інституційні дискусії з президентом Румунії на цю тему, і ми обидва прийшли до однієї й тієї ж думки", - заявив Чолаку.

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Він також зазначив, що це війна між диктатором та демократичним світом

"Ми, за допомогою діалогу з прем'єр-міністром України, знайшли цю систему ліцензування, як в Україні для експорту, так і в Румунії для імпорту, щоб фермери були захищені. Але ми не вигадали заборону, тому що сигналом, який ми б дали демократичному світу, було б те, що ми не хочемо допомагати Україні. Це дуже неправильно. Це не війна між РФ та Україною. Ніякої війни між Путіним та Зеленським немає. Це війна між диктатором ат демократичним світом", - заявив Чолаку.

Ситуація із зерном

15 вересня 2023 року стало відомо про те, що Польща продовжить заборону на експорт зерна з України всупереч рішенню Єврокомісії.

Україна подала позов до СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону на зерно.

27 вересня 2023 року Польща заявила про те, що позитивно оцінює план України з ліцензування агротоварів. Польська сторона хоче, щоб Україна відкликала скаргу, яку подала до СОТ.

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