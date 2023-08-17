Українці "з’їдають" тільки 12 мільйонів тонн зернових при загальному врожаї 70 мільйонів тонн.

Україна в цьому році збере близько 70 тонн зерна, що в кілька разів перевищує внутрішні потреби країни.

Як сказав виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин, наша країна споживає значно менше зерна, ніж виробляє, тому є можливість нарощувати експорт.

"Україна збере в цьому році десь 70 мільйонів тонн зерна, із них тільки 12 млн - внутрішнє споживання, а решта - експортний потенціал", - сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, українцям не варто боятися голодних часів, оскільки їжі буде вдосталь.

"Ми завжди будемо з хлібом. Загальний обсяг того, що збираємо, набагато більше, тому ніякого дефіциту харчів не буде, попри зростання вартості пального", - додав Пендзин.

Що відбувається з зерном

17 липня РФ вийшла із зернової угоди, заявивши, при цьому, що кораблі в Чорному морі можуть вважатись військовими, а, отже, можуть бути атаковані.

Світова спільнота закликала Росію дозволити поставки, проте Кремль відповів на це ракетними ударами по зерновій інфраструктурі портів.

В липні 2023 року Україні вдалося експортувати 3,7 млн тонн аграрної продукції, що на 29% менше аналогічного показника попереднього місяця.

16 серпня 2023 року стало відомо про те, що США ведуть переговори з Туреччиною щодо розширення зернових маршрутів.

17 серпня ЗМІ писали про те, що прогнозами експертів Ердоган змусить Путіна повернутися до зернової угоди, але є нюанси.

Експерти переконані, що відсутність "зернового коридору" стримає ціни, але "вб'є" українських аграріїв.

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