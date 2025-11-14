Фігуранти гучного корупційного скандалу відстежували пересування співробітників НАБУ, змінювали телефони, локації та способи комунікації.

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос розкрив нові деталі операції "Мідас", в результаті якої було викрито масштабну схему розкрадання державних коштів в енергетиці, та висловив впевненість, що одного з фігурантів справи – бізнесмена Тимура Міндіча будуть судити в Україні.

Про це він розповів в етері "УП.Чат". Директор НАБУ розповів, що приблизно 2-2,5 роки тому детективи бюро почали збирати інформацію про так звані "бек-офіси", за допомогою яких "відмивалися" кошти.

"Це організовані квартири, офіси чи будь-які інші приміщення, в яких відбуваються зустрічі та обговорення впливу на державні установи, укладення контрактів і, потім, принесення до цього бек-офісу частини неправомірної вигоди для подальшого розподілу", - зазначив Кривонос, додавши, що один з таких бек-офісів діяв на Софійській площі, проте він був не єдиним.

Керівник бюро зауважив, що правоорохоронці отримали інформацію, що у бек-офісі відбувається "можлива легалізація коштів з різних сфер економіки". Загальна сума коштів, що пройшли через офіс, складає щонайменше $100 млн.

Він додав, що фігуранти активно шифрувалися від детективів НАБУ та відстежували пересування співробітників бюро. Крім того, учасники групи перешкоджали спробам детективів їх викрити — змінювали телефони, локації та способи комунікації, аби уникнути спостереження.

За його словами, розслідування схеми триває.

"Зараз ми переходимо в етап фінансового розслідування. Уявіть собі транзакції, які відбувалися в офісах. Тепер нам потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів закордон. За нашою інформацією, вони часто використовували криптовалюту, що ускладнить цю історію", - зауважив керівник бюро.

Міндіч та Цукерман

На запитання щодо того, чи є шанси повернути в Україну Міндича та Цукермана, керівник НАБУ висловив впевненість, що вони постануть перед судом:

"Є юридична процедура, яку ми точно пройдемо. Це обрання запобіжного заходу, оголошення в міжнародний розшук. Я не думаю, що ці два співорганізатора все життя захочуть перебувати в Ізраїлі. Якщо вжити всіх заходів, можливо вони захочуть відвідати Куршавель… Я оптимістично налаштований, що ці особи постануть перед судом".

Скандал в Енергоатомі

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада НАБУ та САП розпочали масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Бюро повідомило про викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема в "Енергоатомі". Також тоді правоохоронці прийшли з обшуками в "Енергоатом" і до міністра юстиції Галущенка.

За даними слідства, злочинна організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Крім того, НАБУ задокументувало передачу грошей "Енергоатома" ексвіцепрем’єру. Судячи з відео бюро, ймовірно йдеться про колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова.

Національне антикорупційне бюро оголосило підозри сімом особам у справі "Мідас". П’ятьом з них Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. За двох фігуранток справи "Мідас" внесли застави, що дозволило їм вийти з СІЗО.

