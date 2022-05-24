17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку пального.

Деякі автозаправні станції в Україні працюють за принципом "кому війна, а кому мати рідна".

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Держпродспоживслужби Анатолій Вовнюк в ефірі національного телемарафону.

"Зараз в Україні є АЗС, на яких не вказані ціни, але є черги. Також є заправки, на яких ціна, яка в межах домовленості між урядом та мережами. Це 52 грн за бензин та 58 грн за дизпальне. При цьому ми побачили, коли держрегулювання цін зняли, з'явилися ціни по 70-80 грн. До речі, деякі з цих заправок з початку війни взагалі не працювали, тобто вони відкрилися, коли відпустили ціну. Як на мене, така ситуація нагадує кейс, кому війна, а кому мати рідна", - зазначив Вовнюк.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку пального. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а на бензин – не вище 52 грн за літр.

Після скасування державного регулювання станом на 19 травня ціни на пальне зросли на 10-15 гривень за літр.

Держпродспоживслужба розпочала перевірки АЗС через завищені ціни на пальне.

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