Також міністр енергетики Герман Галущенко вимагає від МАГАТЕ обмежити доступ російських співробітників до файлів України.

Міністр енергетики Герман Галущенко вимагає заблокувати діяльність представників Росії у Міжнародній агенції з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як повідомляє прес-служба Міненерго, про це йшлося на зустрічі Галущенка з керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який перебуває в Україні.

"Позиція Міненерго щодо забезпечення безпеки українських атомних об’єктів залишається незмінною. Вона полягає також в обмеженні доступу російських співробітників до файлів України, а також щодо блокування участі представників Російської Федерації в інспекційній діяльності МАГАТЕ, місіях і службах МАГАТЕ", - йдеться у повідомленні.

Водночас міністерство розраховує на підтримку МАГАТЕ у якнайширшому висвітленні потенційної небезпеки, на яку Росія наражає весь світ, захоплюючи та обстрілюючи ядерні об‘єкти в Україні.

"Після 24 лютого є лише дві позиції: одна правильна, інша — викривлена. Третього не дано. Особливо це стосується ядерної безпеки. Правильна позиція — це гарантії, безпека і охорона. Це те, за що відповідає Україна. І інша позиція, викривлена позиція, — це обстріл ядерних об’єктів, це захоплення Чорнобильської та Запорізької АЕС", — наголосив міністр.

Галущенко заявив, що найпершою і необхідною умовою для забезпечення ядерної безпеки є повне виведення військ з територій захоплених АЕС і міст-супутників та звільнення їх від боєприпасів.

Своїми діями щодо атомних об’єктів в Україні Росія продемонструвала повне ігнорування ключових принципів, які забезпечують розвиток ядерної енергетики, а саме: безпеки, охорони та гарантій.

Також зазначається, що Росія обмежує право України розвивати дослідження, виробництво та використання ядерної енергії в мирних цілях без дискримінації. Цей принцип є консенсусом між ядерними і неядерними державами.

Міністр наголосив, що РФ порушує ключові принципи безпеки в частині відповідальності за управління ядерними установками та своїми діями сприяє виникненню загрози ядерної аварії.

"Захопивши ядерні об’єкти в Україні, Росія вчинила акт ядерного тероризму, оскільки це були умисні дії по відношенню до ядерної установки та дії, які перешкоджають роботі ядерної установки. Вони добре усвідомлюють, що така дія може призвести до загибелі чи завдання тяжкої шкоди населенню та значної шкоди майну чи навколишньому середовищу внаслідок радіоактивного забруднення", - зазначила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, в ході широкомасштабного вторгнення в Україну російські загарбники взяли під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС вони захопили в перший день вторгнення - 24 лютого, а Запорізьку АЕС - 4 березня.

Україна вимагає від Ради безпеки ООН негайно вжити заходів з демілітарізації Зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН.

За даними Міністерства оборони станом на 12:00 30 березня, окупанти стягують свої війська з Київської області у район Чорнобильської АЕС, об’єкту "Укриття" та Зону відчуження загалом.