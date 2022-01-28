Національний банк підвищив прогноз середньорічної ціни на природний газ на хабі ТТF в Нідерландах на 2022 рік на 82% - до 856 дол. за тис. куб. м.
Про це свідчать дані інфляційного звіту за січень.
При цьому, за розрахунками регулятора, прогноз ціни на нафту марки Brent підвищився на 10,7% - з 67 до 74 доларів за барель.
"Очікується, що ціни на газ залишатимуться на поточному рівні в першому кварталі 2022 року, а надалі – на рівні більш високому, ніж допандемічний", – йдеться у звіті.
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Відзначається, що прогноз ціни газу на перший квартал цього року становить 1200 доларів за тис.куб. м, нафти - 76,4 долара за барель.
Жовтневий звіт НБУ:
У жовтневому звіті Національний банк України у своїх прогнозах на 2022 рік закладав середню ціну природного газу на рівні близько 460 дол. за тис. кубометрів, а на нафту - 67 дол. за барель марки Brent.
Запаси газу в Україні:
Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.
До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.
У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.
Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.
28 січня 2022 року прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в першому кварталі 2022 року отримати близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу власного видобутку.
Ситуація з газом в Європі:
- Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
- 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.
- 24 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали з 2,1 тис.дол. до 1,3 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 28 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали до 1151 доларів за тисячу кубометрів.
- 13 січня 2022 року російський "Газпром" заявив про те, що більше половини газу, закачаного в підземні газові сховища Європи, вже підняли на поверхню.