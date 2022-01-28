Середньорічна ціна на газ буде на рівні 856 дол. за тис. куб. м.

Національний банк підвищив прогноз середньорічної ціни на природний газ на хабі ТТF в Нідерландах на 2022 рік на 82% - до 856 дол. за тис. куб. м.

Про це свідчать дані інфляційного звіту за січень.

При цьому, за розрахунками регулятора, прогноз ціни на нафту марки Brent підвищився на 10,7% - з 67 до 74 доларів за барель.

"Очікується, що ціни на газ залишатимуться на поточному рівні в першому кварталі 2022 року, а надалі – на рівні більш високому, ніж допандемічний", – йдеться у звіті.

Читайте такожЗапаси газу в сховищах зміняться - Шмигаль озвучивши амбітний план

Відзначається, що прогноз ціни газу на перший квартал цього року становить 1200 доларів за тис.куб. м, нафти - 76,4 долара за барель.

Жовтневий звіт НБУ:

У жовтневому звіті Національний банк України у своїх прогнозах на 2022 рік закладав середню ціну природного газу на рівні близько 460 дол. за тис. кубометрів, а на нафту - 67 дол. за барель марки Brent.

Запаси газу в Україні:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

28 січня 2022 року прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в першому кварталі 2022 року отримати близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу власного видобутку.

Ситуація з газом в Європі: