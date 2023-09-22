Це суперечить обіцянці Німеччини уникати роботи з російським газовими компаніями через вторгнення РФ в Україну.

Колишній підрозділ російського газового гіганта "Газпром", націоналізований Німеччиною - енергетична компанія Securing Energy for Europe GmbH, планує завантажувати зріджений газ з Росії.

Як повідомляє Bloomberg, вироблене на Ямальському заводі в Сибіру паливо відправлять на початку наступного місяця.

Хоча вантаж прямує до Індії, угода німецької державної компанії з Росією, викликає занепокоєння. Бо це суперечить обіцянці Німеччини уникати роботи з російським газовими компаніями через вторгнення РФ в Україну.

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"Це суперечить практично всьому, що німецький уряд говорив на цю тему в минулому. Економічні проблеми з Росією, очевидно, не так легко вирішити, як хочуть нас запевнити політики", - наводить агентство слова члена парламенту від опозиційної групи "Ліва партія" Крістіана Лейє.

За даними видання, компанія має довгостроковий контракт на купівлю обсягів ямальського зрідженого газу, який успадкував від "Газпрому".

Проте, Міністерство економіки Німеччини зазначило, що поки вивчає це питання.

Ця поставка підкреслює складність і глобальний характер торгівлі СПГ, на яку Європейський Союз все більше покладається після того, як Росія серйозно обмежила постачання трубопровідного газу в регіон минулого року.

Німеччина без російського газу

Наприкінці 2021 року більша частина газу в Німеччину потрапляла через газопровід "Північний потік" з Росії. Однак вже наступного року ФРН повністю обходилась без російського газу.

Влітку 2022 року стало відомо, що Росія спалює великі обсяги природного газу, який раніше експортувався до Німеччини.

24 січня 2023 року повідомлялося про те, що "Газпром" спустошив рахунки найбільшої нафтогазової компанії Німеччини.

Навесні цього року німецький нафтогазовий гігант запідозрили в поставках пального для армії РФ.

Пізніше, влітку, Німеччина заявила про ризик зупинки промисловості без транзиту російського газу через Україну

Довідка УНІАН. СПГ - це природний газ, який охолоджують до рідкого стану, щоб зменшити його об'єм і полегшити транспортування. Потім, досягнувши місця призначення, його знову перетворюють на газоподібну форму.

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