Крім того, Україна у відповідь запустила проти росіяни "Довгі Нептуни".

Президент України Володимир Зеленський відзначив успішне застосування зенітних ракетних комплексів Patriot при збитті російських ракет під час атаки цієї ночі.

Про це глава держави повідомив у Telegram за підсумками доповіді від Головнокомандувача ЗСУ Олександа Сирського і кількох доповідей від командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка.

"Cпрацювали наші "Петріоти" та ще деякі інші системи, і є за цю ніч знешкодження 14 російських ракет. Зокрема, збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет. І ми будемо надалі зміцнювати цей компонент нашої ППО – системами, що здатні збивати балістику", - повідомив Зеленський.

При цьому, президент доручив дипломатам максимально інформувати партнерів про російські атаки, характер цих атак, вибрані мішені.

"Росія продовжує терор проти українських міст, саме проти мирної інфраструктури, і ключовими мішенями для Росії цієї ночі були житлові райони в Києві та енергетичні об’єкти", - наголосив Зеленський.

Україна вдарила по РФ "Довгими Нептунами"

Разом з тим, як розповів глава держави, цієї ночі українські воїни успішно застосували ‘Довгі Нептуни" по визначених цілях на російській території.

"Це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати", - наголосив Зеленський.

Він також додав відео запуску цих ракет.

Російська атака по Україні

Як повідомляв УНІАН, вночі російські загарбники запустили 19 ракет (13 із них – "балістика") та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – "Шахеди").

Повітряні сили ЗСУ збили дві з трьох аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 6 з 9 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23.

Також російські окупанти запускали в напрямку міста Суми протикорабельну ракету "Циркон". Деталі щодо цієї атаки уточнюються.

