У Раді розповіли, скільки часу потрібно для відновлення опалення на Троєщині

За словами члена енергетичного комітету парламенту Сергія Нагорняка, до кінця зими графіки відключень світла будуть жорсткими.

Для відновлення опалення в усіх будинках на Троєщині потрібно 4-5 днів. Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" заявив народний депутат, член енергетичного комітету парламенту Сергій Нагорняк.

"На Троєщині залишається значна кількість будинків без теплопостачання і, поки що, прогнози від тепловиків невтішні. За їхніми оцінками потрібно від 4 до 5 діб аби відновити теплопостачання та роботу ТЕЦ-6 за умови відсутності нових обстрілів", - зауважив парламентар.

Він додав, що повноцінне відновлення роботи ТЕЦ-6, ТЕЦ-5, а також Дарницької ТЕЦ дозволить повернути у столиці графіки відключень світла. Нардеп спрогнозував, що до кінця зими графіки відключень електроенергії залишатимуться жорсткими.

"Лютий так само буде потенційно з тривалими графіками, але вже з березня ситуація має покращитися за рахунок додаткової генерації від сонячних електростанцій", - підкреслив Нагорняк..

Атака РФ на енергетику України - останні новини

В ніч проти 24 січня Росія знову масовано вгатила дронами та ракетами по Україні. За словами президента Володимира Зеленського, ворог запустив 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів. Під ворожим ударом були Київ та область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина.

Внаслідок ворожої атаки майже половина Києва знову тимчасово була без тепла, а зелена гілка метро кілька годин працювала в обмеженому режимі.

