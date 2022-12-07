Австралія разом з країнами G7 планує ввести додаткові стелі цін на очищені нафтопродукти в лютому 2023 року.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну та нафтових санкцій проти Росії, Австралія приєдналася до G7 у питанні обмеження цін на російську нафту.

Як зазначається в повідомленні австралійського Міністерства закордонних справ і торгівлі, гранична ціна призначена для підтримки надійних поставок нафти на світовий ринок при одночасному зниженні доходів, які Росія отримує від продажу нафти.

Це є частиною всеосяжного набору заходів, які Австралія запровадила, щоб покласти відповідальність на Росію за її незаконне та аморальне вторгнення в Україну.

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Також повідомляється, що Австралія разом з країнами G7 планує ввести додаткові стелі цін на очищені нафтопродукти в лютому 2023 року.

Війна в Україні та позиція Австралії:

З 25 квітня 2022 року Австралія заборонила імпорт, купівлю або транспортування російської нафти, газу, нафтопродуктів та вугілля.

Надання фінансової допомоги або фінансових послуг заборонено без санкційного дозволу, якщо вони допомагають або надаються у зв'язку з імпортом, на який поширюються санкції.

Нафтові санкції проти Росії:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

Коментуючи рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, президент України Володимир Зеленський зазначив, що це слабка позиція.

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