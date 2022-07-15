Кабінет міністрів готується до різних сценаріїв проходження опалювального сезону.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Терористичні акти, які вчиняє Росія, направлені не лише на цивільну, але і на критичну інфраструктуру. У цих умовах ми розуміємо, що нас чекає надзвичайно важкий опалювальний сезон. Тому вже три місяці ми активно ведемо підготовку до різних сценаріїв. У нас створений відповідний штаб на найвищому рівні. Така підготовка включає чотири основні аспекти. Достатня кількість запасів газу, достатня кількість запасів вугілля, готовність енергогенеруючих підприємств та інфраструктури, підготовка до екстрених ситуацій", - сказав він.
За словами Шмигаля, продовжується закачування газу в українські підземні газові сховища - станом на сьогодні накопичено вже 11,3 млрд кубометрів газу.
"Всього з початку року було закачано майже 3 млрд кубометрів блакитного палива. Створено можливості для фізичного реверсу газу з Європи. Попри воєнні дії, видобуток газу державною компанією "Укргазвидобування" майже не зменшився. "Нафтогазу" поставлене завдання до початку опалювального сезону мати у сховищах 19 млрд куб. м газу", - сказав він.
Керівник уряду додав, що станом на середину липня Україна має 1,5 млн тонн вугілля, що у 2,5 рази більше, ніж визначено офіційними документами гарантовані запаси на цей час.
"Продовжуємо нарощувати й власний видобуток. Формуємо домовленості з країнами-партнерами, аби на початок опалювального сезону наші запаси складали надійні понад 2 млн тонн", - сказав він.
Що стосується готовності енергогенеруючих підприємств та об’єктів інфраструктури, то у середньому вже на третину виконані роботи з підготовки об’єктів теплопостачання, житлового фонду та об’єктів соціальної сфери до опалювального сезону.
"Виділено майже 300 млн грн на ремонти трьох ТЕЦ у Чернігові, Кременчуці та Охтирці. Продовжуються ремонти котелень та ліній електропередач", - сказав Шмигаль.
Також він нагадав, що уряд виділив 1,4 млрд грн на закупівлю резервного обладнання для регіонів, у яких можуть виникнути екстрені ситуації.
"Коли твій географічний сусід — неадекватний терорист, маємо готуватися до будь-яких сценаріїв", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками міжнародної конференції в Лугано домовилась про додаткову фінансову підтримку на суму 1,9 млрд доларів.
Зокрема, більш ніж 500 млн доларів з цієї суми буде виділено на підготовку до опалювального сезону.