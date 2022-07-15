Підготовка включає основні аспекти: достатні обсяги запасів газу та вугілля, готовність енергогенеруючих підприємств та інфраструктури, підготовка до екстрених ситуацій.

Кабінет міністрів готується до різних сценаріїв проходження опалювального сезону.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Терористичні акти, які вчиняє Росія, направлені не лише на цивільну, але і на критичну інфраструктуру. У цих умовах ми розуміємо, що нас чекає надзвичайно важкий опалювальний сезон. Тому вже три місяці ми активно ведемо підготовку до різних сценаріїв. У нас створений відповідний штаб на найвищому рівні. Така підготовка включає чотири основні аспекти. Достатня кількість запасів газу, достатня кількість запасів вугілля, готовність енергогенеруючих підприємств та інфраструктури, підготовка до екстрених ситуацій", - сказав він.

За словами Шмигаля, продовжується закачування газу в українські підземні газові сховища - станом на сьогодні накопичено вже 11,3 млрд кубометрів газу.

"Всього з початку року було закачано майже 3 млрд кубометрів блакитного палива. Створено можливості для фізичного реверсу газу з Європи. Попри воєнні дії, видобуток газу державною компанією "Укргазвидобування" майже не зменшився. "Нафтогазу" поставлене завдання до початку опалювального сезону мати у сховищах 19 млрд куб. м газу", - сказав він.

Керівник уряду додав, що станом на середину липня Україна має 1,5 млн тонн вугілля, що у 2,5 рази більше, ніж визначено офіційними документами гарантовані запаси на цей час.

"Продовжуємо нарощувати й власний видобуток. Формуємо домовленості з країнами-партнерами, аби на початок опалювального сезону наші запаси складали надійні понад 2 млн тонн", - сказав він.

Що стосується готовності енергогенеруючих підприємств та об’єктів інфраструктури, то у середньому вже на третину виконані роботи з підготовки об’єктів теплопостачання, житлового фонду та об’єктів соціальної сфери до опалювального сезону.

"Виділено майже 300 млн грн на ремонти трьох ТЕЦ у Чернігові, Кременчуці та Охтирці. Продовжуються ремонти котелень та ліній електропередач", - сказав Шмигаль.

Також він нагадав, що уряд виділив 1,4 млрд грн на закупівлю резервного обладнання для регіонів, у яких можуть виникнути екстрені ситуації.

"Коли твій географічний сусід — неадекватний терорист, маємо готуватися до будь-яких сценаріїв", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками міжнародної конференції в Лугано домовилась про додаткову фінансову підтримку на суму 1,9 млрд доларів.

Зокрема, більш ніж 500 млн доларів з цієї суми буде виділено на підготовку до опалювального сезону.

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