За словами Гончара, гроші за поставлений газ мають направлятися в мінімально можливому обсязі назад в Росію.

Європа є для "Газпрому" головним ринком і припинення поставок в Європу буде болючим в першу чергу для самої РФ.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

"Для "Газпрому" це, в принципі, корпоративна катастрофа розтягнута в часі, оскільки європейський ринок для нього головний ринок, також інфраструктурно він прив'язаний до Європи. Тим більше що цю прив'язку створювали кремлівські вожді ще з часів Холодної війни, щоб зробити Європу залежною і розколоти трансатлантичну єдність НАТО. Те, що поставляється в Китай, йде зі Східного Сибіру по іншій газотранспортній системі, яка не інтегрована з існуючою. Обсяги експорту в Китай не порівнянні з тим, що РФ експортує в Європу, так само як і доходи", - зазначив експерт.

За словами Гончара, у разі надлишку газу Росія може почати просто спалювати його.

"Чисто з технічної точки зору, припинивши поставки в Європу, "Газпром" скоротить видобуток, а якщо і при цьому буде надлишковий газ, то його будуть спалювати на факелах", - заявив експерт.

Він також зазначив, що скорочення обсягів газу призведе до зростання ціни.

"Ситуація на газовому ринку Європи зараз така, що скорочення обсягів призведе до зростання ціни. А зростання ціни – це те, що потрібно "Газпрому", тобто експортуєш менше, а отримує стільки ж або більше. Таку пастку Росія досить майстерно підготувала з минулого року. "Газпром" провів спецоперацію з ескалації цін на газовому ринку, тому зараз він себе добре почуває. Попри падіння обсягів експорту, фінансовий результат "Газпрому" не погіршується", - заявив експерт.

За словами Гончара, гроші за поставлений газ мають направлятися в мінімально можливому обсязі назад в Росію.

"Виникає питання про те, щоб в ЄС не тільки скоротили імпорт з РФ, але і зробили так, щоб Росія не отримувала фінансовий результат від експорту. Грубо кажучи, гроші за поставлений газ мають направлятися в мінімально можливому обсязі назад в Росію, інші ж повинні перебувати на спеціальному рахунку, і "Газпром" не може їх використовувати. Інакше сенсу в таких санкціях немає", - заявив експерт.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях, замість Євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.

В кінці квітня Росія оголосила про призупинення поставок газу в Польщу і Болгарію у зв'язку з відмовою цих країн платити в рублях.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника енергоносіїв.

За даними видання Bloomberg, італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", проте чекає подальших вказівок від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.

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