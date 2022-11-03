В Україні, навіть попри значні руйнування, ситуація контрольована.

Ракетними обстрілами українських об'єктів енергетики росіяни намагаються розділити споживачів і генерацію, проте запас міцності в енергосистемі є.

Про це під час брифінгу заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"У нас ще є запас міцності. Якщо коротко - не дочекаються... Вони намагаються розділити українських споживачів і українську генерацію, зруйнувати потоки, високовольтні лінії та підстанції насамперед", - зазначив він.

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За його словами, здійснюються максимальні кроки, щоб цю частину енергооб'єктів захистити.

Харченко додав, що є певна частина обладнання, яке у світі не виробляється завчасно. Вона виробляється і встановлюється тільки під замовлення, на це потрібно від 6 до 18 місяців. Однак в Україні, навіть попри значні руйнування, ситуація контрольована.

"Але, ми не в глухому куті. Енергетики знають, що робити та здійснюють заходи, щоб відновлювати й таке обладнання", - сказав він.

За його словами, Україна відчуває енергетичну підтримку міжнародних партнерів у наданні обладнання. Однак поки необхідності залучати європейських енергетиків немає, тому що й українські серйозно підготовлені.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. У всіх областях почали вимикати світло. Тоді тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

22 жовтня окупанти знову масово вдарили ракетами по території України. 1,5 млн абонентів у семи областях України залишилися без світла.

31 жовтня в результаті обстрілу було пошкоджено електропідстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Станом на 1 листопада Україна домовлялася з 12 країнами про постачання обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

За експертними оцінками станом на 1 листопада 2022 року було зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

Крім того, частина електростанцій знаходяться на тимчасово окупованій території, в тому числі Запорізька АЕС, яка є найбільшою атомною станцією в Європі та забезпечувала в Україні 25% споживання.

Через ці фактори в Україні виник тимчасовий дефіцит електроенергії та з 11 жовтня було припинено експорт електроенергії для стабілізації власної енергосистеми. Комерційний імпорт енергії з ЄС в Україну поки не здійснювався.

З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електричної енергії. З 07:00 до 23:00 громадян просять мінімізувати користування електроенергією.

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