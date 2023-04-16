Протягом року в Москві збираються відкрити ще 10 магазинів Swed House.

У столиці країни-агресора відкрився перший магазин білоруського аналога відомої шведської компанії IKEA, що торгує меблями і предметами декору.

Як пише російське пропагандистське агентство ТАСС, перший магазин Swed House відкрився в московському торговому центрі "Щелковський".

У ньому представлені товари для кухні, текстиль і меблеві аксесуари, як передбачається, вироблені на фабриках в СНД, які раніше співпрацювали з IKEA.

Відео дня

Протягом року в Москві збираються відкрити ще 10 магазинів Swed House, який позицією себе як "новий бренд товарів для дому, який привносить культові речі IKEA, яка пішла з Росії, в повсякденні житлові приміщення".

Співробітники магазину, спілкуючись з клієнтами, тільки наголошують, що товари, які продаються в магазині, – підробка, нахвалюючи їх словами "прямо як в IKEA".

Вихід IKEA з Росії

На тлі повномасштабної війни проти України, яку розв'язала Росія, безліч популярних брендів і компаній покинули ринок країни агресора. Шведський меблевий гігант IKEA - серед них. Компанія оголосила про вихід у червні 2022 року, розпродала залишки товарів і закрила магазини. У торгових точках IKEA, куди росіяни масово кинутися через новини про закриття, влаштовували справжні битви за меблі та товари для дому.

У лютому стало відомо, що білоруська компанії Swed House, яка займається продажем підробок на товари IKEA, відкриється в Росії. Було підписано відповідну угоду про співпрацю.

Вас також можуть зацікавити новини: