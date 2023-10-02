Це покриває до 95% можливих втрат активів інвестора або дебіторської заборгованості.

Французька державна страхова компанія Bpifrance Assurance Export страхуватиме французькі компанії, які готові брати активну участь у реконструкції України та робити інвестиції в умовах війни.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки України на таке інвестиційне страхування матиме право будь-яка компанія, яка працює за французьким законодавством і здійснює довгострокові інвестиції за кордоном в нову або існуючу компанію. Також на це можуть розраховувати будь-які кредитні установи, які надають кредити іноземному підрозділу.

"Воно (страхування – УНІАН) захищає інвесторів або кредитні установи, які виділяють інвестиційні позики, від ризиків пошкодження майна або невиплат, не передачі, експропріації чи політичного насильства. Страхування покриває до 95% втрат активів інвестора або дебіторської заборгованості", - зазначили в міністерстві.

Відео дня

Також Франція продовжує перемовини з партнерами щодо підтримки української економіки та мобілізації інноваційних фінансових інструментів для відновлення нашої держави.

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що українська влада мала велику кількість дискусій і перемовин щодо страхування Францією своїх компаній від воєнних ризиків і ось, нарешті, є результат цієї роботи.

"Французьке експортно-кредитне агентство почало надавати гарантії для компаній, які зацікавлені у відбудові України. Ми бачимо пожвавлення зацікавленості з боку французького комерційного сектору у роботі в Україні, тому це рішення – сигнал для французьких компаній про те, що можуть активніше виходити на український ринок", - цитує Свириденко її пресслужба.

Страхування воєнних ризиків в Україні

У квітні 2022 року Уряд схвалив законопроект про швидкі інвестиції. Під час дії воєнного стану та у відновлювальний період підприємці отримують максимально сприятливі умови для інвестування.

У квітні 2023 року у Мінекономіки вигадали, як захистити капітальні інвестиції в умовах війни. У Мінекономіки сподіваються, що, мобілізуючи великих міжнародних перестраховиків, в короткостроковій перспективі вдасться запустити український ринок страхування.

Міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна зацікавлена у якнайшвидшому залученні іноземних інвесторів у відбудову країни та розвиток ключових галузей. Саме тому уряд активно працює над варіантами страхування воєнних ризиків.

Одним із варіантів вона назвала створення цільового міжнародного трастового фонду, що дозволить залучити до страхування експортно-кредитні агентства країн G7, багатостороннє агентство з гарантування інвестицій MIGA, американську корпорацію з фінансування міжнародного розвитку DFC.

Вас також можуть зацікавити новини: