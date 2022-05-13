Утім, наразі не всі країни "Великої сімки" погоджуються брати участь у такій програмі.

Міністри фінансів країн "Великої сімки" на зустрічі наступного тижня хочуть ініціювати фінансову підтримку України на суму майже 30 мільярдів євро.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel із посиланням на джерела, що беруть участь в переговорах.

За їхніми словами, Україна кількісно оцінила цю фінансову потребу до кінця року. Зазначається, що близько п'яти мільярдів євро щомісяця витрачалося, зокрема, на виплати бюджетникам чи пенсіонерам, які Україна наразі не може виплатити самостійно. Міжнародний валютний фонд вважає ці розрахунки зрозумілими і також приходить до подібних цифр.

Допомога буде надана у вигляді кредитів і грантів, що означатиме, що Києву не доведеться повертати всю суму. Сума в 30 мільярдів євро передбачає, що військові дії закінчаться протягом року.

Зазвичай сума допомоги, яку виділяє G7, ділиться між цими країнами за рівнем їхнього економічного розвитку. Німеччина, зокрема, посідає третє місце серед країн G7.

Утім, зазначає Spiegel, не всі держави підтримують цей проект. Зокрема, одна європейська країна ще не погодилася брати участь у програмі. Також тривають обговорення щодо того, чи дійсно Україна має отримувати гроші в подарунок.

Нагадаємо, до G7 входять Німеччина, США, Велика Британія, Японія, Франція, Італія та Канада.

Spiegel додає, що Велика Британія та США виступають більш рішуче. Зокрема, вони пропонують конфіскувати великі обсяги активів російських олігархів і використовувати їх для фінансування допомоги Україні. Тому досі неясно, чи зможуть країни G7 ухвалити цей пакет фінансової підтримки України наступного тижня, підсумовує німецьке видання. І додає, що можливо глави держав і урядів досягнуть згоди лише на саміті в червні.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня лідери країн "Великої сімки" провели віртуальну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Країни G7 запевнили у подальшій підтримці України у протистоянні російській агресії й засудили вторгнення РФ. Також вони зобов'язались посилити тиск на Росію, зокрема - відмовившись від російських нафти й газу.

У G7 також наголосили на повній солідарності та підтримці мужнього захисту Україною свого суверенітету та територіальної цілісності та її боротьби за мирне, процвітаюче та демократичне майбутнє.

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