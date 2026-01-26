У 'ПриватБанку' подорожчав євро: актуальний курс валют на 26 січня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,29 грн, євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 26 січня, подешевшав на 5 копійок і становить 43,30 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 45 копійок і становить 51,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,70 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок знизився на 19 копійок і складає 43,29 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав одразу на 53 копійки і складає 51,55 гривні.

Нацбанк встановив на 26 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,14 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки. Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,65 гривні за один євро, тобто гривня втратила 13 копійок.

Курс долара до гривні в банках України подешевшав на 5 копійок і становить 43,40 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,95 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 17 копійок і складає 51,15 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,49 гривні за євро.

