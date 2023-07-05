Це порушує вимоги Методики ціноутворення дорожніх робіт, яку ухвалив уряд минулого року.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області відмовилась надавати Центру протидії корупції інформацію щодо кошторису будматеріалів, які будуть використані під час реконструкції траси Н-24 "Благовіщенське – Миколаїв" за 435 млн грн.

У відповіді на запит центру керівник служби Олександр Антощук зазначив, що проектна документація по об’єкту "підпадає під захист авторського права", а право служби її використовувати обмежено підрядниками, передають "Наші гроші".

Проводити реконструкцію ділянки траси буде ТОВ "Ростдорстрой", угоду з яким було укладено ще 1 червня. В самій угоді є лише посилання на моніторингові ціни ДП "ДерждорНДІ" у Миколаївській області станом на лютий, однак ці дані не є цінами, з урахуванням яких визначалася очікувана вартість дорожніх робіт.

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Саме тому Центр протидії корупції звернувся з запитом надати локальні кошториси, а також підсумкову відомість ресурсів.

У листі-відповіді, окрім посилання на "авторське право", Олександр Антощук також зазначив, що на його думку, кошторисна частина проектної документації, підсумкові відомості ресурсів не є тими документами, які визначають використання бюджетних коштів.

Таким чином, зазначає видання, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області порушила вимоги Методики ціноутворення дорожніх робіт, яку ухвалили 2022 року. Ця методика передбачає обов’язкове оприлюднення технічної специфікації з переліком і цінами матеріалів, що мають використовуватися для реконструкції. Так замовник уникає контролю за ефективним та оптимальним використанням бюджетних коштів, а ще створює умови для можливих зловживань та корупції.

Війна в Україні та витрати на відновлення

В Україні для реалізації масштабних проектів з відновлення використовується Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, у якому акумульовано 62 млрд грн. Станом на сьогодні з цих коштів вже розподілені на відбудову 23,7 мільярди.

Єврокомісія запропонувала ЄС покрити 45% потреб України на відновлення, для чого планується виділити приблизно 50 млрд євро.

Також Великобританія заявила, що надасть Україні довгострокові кредитні гарантії, що дозволить залучити 3 мільярди доларів протягом трьох років.

Також додаткові $1,3 млрд на відновлення України нададуть США.

22 червня 2023 року іноземні донори за підсумками конференції з відновлення України, яка проходила в Лондоні, пообіцяли нашій країні нову фінансову підтримку у розмірі 60 млрд євро.

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