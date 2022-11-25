Штрафів за несвоєчасне подання податкової накладної або роботу без РРО при виключенні світла не буде.

Наслідків для бізнесу за несвоєчасне виконання податкових зобов'язань через відключення електрика не буде.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі інформаційного телемарафону, зазначивши при цьому, що зараз йде робота над законодавчими новаціями для бізнесу.

"Безумовно, я хочу запевнити, я хочу звернутися до всіх підприємців: ніяких проблем, ніяких наслідків за невиконання тих чи інших податкових зобов'язань у зв'язку з тим, що електроенергії не було у вас, не буде. Не хвилюйтеся, що будуть нараховані штрафи – їх не буде. Не хвилюйтеся, що ви несвоєчасно подали податкову накладну або працювали без РРО - працюйте, все буде добре, ніяких негативних наслідків не буде, оскільки ми розуміємо, що основне завдання нашого суспільства - це вистояти", - сказав Гетманцев.

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Також депутат розповів про майбутні законодавчі новації для бізнесу.

"Ми передбачаємо великий закон, спрямований на підтримку промисловості. Ми хочемо звільнити від ПДВ обладнання, яке ввозиться на територію України та використовується нашими підприємствами для виробництва чого завгодно. Ми хочемо передбачити для тих підприємств, у кого залишилося майно на окупованій території, певні податкові пільги", - сказав Геманцев.

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Росія намагається зупинити українські АЕС. 17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві були знеструмлені 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло вмикатимуть на 2-3 години.

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