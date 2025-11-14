Київ може зіткнутися з жорстким браком коштів вже у квітні без підтримки союзників.

Масштабна корупція в Україні ускладнює питання надання Києву кредиту під 140 мільярдів євро росактивів. При цьому власних коштів країні вистачить до квітня. Про це пише Politico.

Хоча більшість міністрів фінансів ЄС на зустрічі в четвер погодилися підтримати репараційний кредит для Києва, Угорщина та Словаччина можуть в подальшому використати скандал як привід для відхилення ініціативи. Інші країни також можуть встановити суворі умови щодо використання коштів, побоюючись, що вони можуть опинитися не в тих руках.

При цьому європейські топ-лідери в цілому зберігають стриманий оптимізм щодо позитивного вирішення питання кредиту. Так, міністр фінансів Литви Кріступас Вайтекунас перед зустріччю з колегами в Брюсселі в четвер зазначив, що незважаючи на скандал, інших варіантів у Європи немає.

"Які у нас є інші варіанти? Україна – наш єдиний варіант. І вона бореться не лише за власну свободу та право обирати спосіб життя, але й за свободу Європи", – заявив Вайтекунас журналістам.

В свою чергу комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс у четвер попередив міністрів, що військовий бюджет Києва вичерпується, і ціна бездіяльності зараз значно підвищується.

Данія, яка наразі головує в ЄС, попросила Комісію продовжити роботу над кредитом після міністерської зустрічі. Лідери ЄС зустрінуться в п'ятницю, щоб обговорити пленарний саміт, запланований на 18 грудня, коли ініціативу мають винести на голосування.

Хто в ЄС проти кредиту під росактиви Україні

Бельгія все ще залишається головною перешкодою. Країна висловлює побоювання, що використання заморожених активів з брюссельського фінансового депозитарію Euroclear наразить її на юридичні та фінансові ризики.

Залучення Бельгії до співпраці є життєво важливим для використання російських активів. Але Словаччина та Угорщина, дві дружні до Кремля країни, також відмовилися надати Бельгії гарантії, які вона вимагала від усіх країн-учасників ЄС щодо розділення ризиків. Їхній опір є реальною загрозою для ініціативи.

Кожні шість місяців лідери ЄС повинні одноголосно ухвалювати санкції проти РФ, які включають ці активи, що дає Будапешту та Братиславі право фактично повернути санкціоновані кошти Москві одним правом вето. Єврокомісія шукає лазівку, щоб усунути загрозу вето, хоча деякі посадовці ЄС не впевнені, що юридичні акробатичні трюки будуть успішними.

Наскільки швидко Україна зможе отримати 140 мільярдів євро

Поки Україна зможе почати отримувати грошові виплати, треба буде подолати ще багато перешкод.

Європейський парламент також має висловитися щодо законодавства, яке ляже в основу позики. Це відкриває нову арену для політичних ризиків, якщо депутати Європарламенту вимагатимуть суттєвих змін до проекту тексту.

Після цього деяким урядам ЄС, таким як Німеччина, все одно доведеться звертатися до своїх національних законодавчих органів, щоб отримати гарантії, яких вимагає Бельгія в обмін на використання російських активів. Цей процес може тривати місяцями.

Подальші затримки, ймовірно, змусять ЄС надавати Україні перехідні кредити, доки кошти не надійдуть. За відсутності нових грошових вливань від ЄС або від світового кредитора останньої інстанції, Міжнародного валютного фонду, Київ почне затягувати паски з квітня.

Репараційний кредит Україні під росактиви: головне

Бельгія стала єдиною країною, яка виступила проти ухвалення репараційного кредиту Україні у розмірі 140 мільярдів євро на попередньому саміті ЄС в жовтні. Єврокомісія була вимушена розглядати додаткові варіанти фінансової допомоги Києву, включаючи спільний борг ЄС та двосторонню грантову допомогу.

Як інформувала напередодні La Repubblica, після скандалу "Мідаса" з розкраданням 100 мільйонів доларів держкоштів в енергетиці, до юридичних тонкощів використання росактивів додалися підозри європейських політиків щодо цільового використання цих фінансів.

