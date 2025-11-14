Поки що скандал не змусив союзників погрожувати скороченням допомоги Україні.

Союзники в ЄС вимагають від України гарантій і звітів щодо фінансової підтримки на тлі масштабного корупційного скандалу про розкрадання коштів на 100 мільйонів доларів, пов'язаного з українським енергетичним сектором.

Як пише Politico, цей скандал викликав розбіжності серед європейських партнерів Києва. І хоча для багатьох ці викриття - позитивний знак незалежності українських антикорупційних органів, інші хочуть отримати від України конкретні зобов'язання, які продемонструють її серйозність щодо запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

"Виявлена повсюдно корупція під час розслідування "обурлива", - заявив один із чиновників ЄС, підкресливши, що це "не піде на користь" репутації країни в очах міжнародних партнерів.

"Це означатиме, що [Європейській] Комісії, безумовно, доведеться переглянути свої витрати" на енергетичний сектор Києва, заявив чиновник, додавши, що в майбутньому "Україні доведеться приділяти більше уваги і прозорості у витрачанні коштів".

Афера на високому рівні

Поки що скандал - найбільший з усіх, що торкнувся Зеленського з моменту його вступу на посаду 2019 року - не спонукає союзників погрожувати скороченням допомоги Україні.

У четвер ЄС підтвердив, що виділить Україні 6 мільярдів євро нової допомоги. Раніше цього тижня Естонія офіційно схвалила виділення додаткових 150 000 євро на енергетичний сектор Києва, а Німеччина, як повідомляється, розглядає можливість виділення країні додаткових 3 мільярдів євро наступного року.

"Боляче бачити, як корупція впливає на енергетичний сектор, особливо з наближенням зими, коли Росія продовжує свої жорстокі атаки на енергетичну інфраструктуру", - заявив міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас. Але ми "твердо підтримуємо народ України - наша підтримка не припиниться".

Водночас прихильники України в ЄС також побоюються, що зайва активність антикорупційних органів може підштовхнути позиції опонентів України, спрямовані на дискредитацію Києва та зрив його зусиль зі вступу до блоку.

"[Підкреслюючи] корупційні скандали, вони лише дають привід таким, як Угорщина, називати країну корумпованою", - заявив один із дипломатів ЄС. "Ті, хто виступає проти України... вичавлять із цього максимум", - додав другий дипломат.

Колишній високопоставлений український чиновник заявив, що Брюссель, найімовірніше, тепер ще жорсткіше прив'яже надання частини фінансування до проведення реформ. "Але загальне табу на публічну критику України збережеться", - сказав він.

Союзники хочуть гарантій

Захисники України стверджують, що розслідування обмежене однією компанією і що міжнародні спонсори не повинні карати енергетичний сектор через це. Однак деякі союзники все ж хочуть бачити більше реформ.

Директор Енергетичного співтовариства Артур Лорковскі назвав скандал "розчаровуючим". Однак в організації, за його словами, корупційний ризик "знижений", оскільки вона зберігає "повний контроль" над координацією, закупівлею та моніторингом обладнання після його прибуття, а закупівлями займається незалежна агенція у Великій Британії.

У ЄБРР також зазначили, що "дуже суворі вимоги до закупівель", включно з відкритими тендерами і прямими виплатами підрядникам, дають банку "дуже високий ступінь впевненості" в майбутніх пожертвуваннях.

Проте в майбутньому Україна має зробити свій енергетичний сектор прозорішим і запевнити своїх європейських партнерів у тому, що їхні гроші будуть витрачені ефективно, заявили два дипломати ЄС і два представники уряду ЄС.

Скандал в енергетиці

У понеділок НАБУ і САП оприлюднили частину записів, які стосуються масштабної корупційної справи в енергетиці. Згідно з повідомленнями, справа йшла про розкрадання державних коштів АТ "НАЕК "Енергоатом".

До масштабного розкрадання на держпідприємстві нібито можуть бути причетні міністерка енергетики Світлана Гринчук і чинний міністр юстиції Герман Галущенко, який обіймав раніше посаду міністра енергетики.

