Перше місце в рейтингу найбільших ризиків посіла корупція.

Ризик можливої ескалації воєнних дій з боку Російської Федерації на сході країни вперше від початку проведення опитування увійшов до трійки найбільших ризиків фінансової системи.

Як повідомила прес-служба Національного банку, про це свідчать результати "Опитування про системні ризики фінансового сектору" за листопад 2021 року.

Згідно з оприлюдненими результатами опитування, 11% вважають цей ризик дуже високим, 49% - вважають просто високим, 32% - середнім, а 8% - низьким.

Перше місце в рейтингу найбільших ризиків посіла корупція, діяльність правоохоронних органів та судова система, а на другому місці опинилися шахрайство та кіберзагрози.

Читайте такожУ перший день зими в Україні змінився курс долараОпитування проводилося з 10 до 24 листопада 2021 року. Участь у ньому взяли керівники 22 банків, 12 страхових та 3 інвестиційних компаній. До вибірки не потрапили фінансові установи, до яких запроваджено політичні санкції. У підсумкових результатах не бралися до уваги розмір банку/компанії чи їх частки на ринку – усі відповіді рівноцінні.

Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

Автор: Богдан Слуцький