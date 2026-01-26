Пенсії в Україні планують суттєво підвищити: міністр розповів, про яку суму йдеться

Саме така сума, вважає Улютін, здатна забезпечити інший рівень життя.

Пенсія в Україні для третини отримувачів зросте до 6 тисяч гривень. Про це заявив міністр соцполітики Денис Улютін в інтерв’ю РБК-Україна.

"Ми менше, ніж 6 тисяч, платити нікому не будемо. Для людей у ​​солідарній системі. Для великого пласта бюджетників, тих, хто довго працював на роботах, де держава не платить високих зарплат, вони отримають зростання. Ця значна кількість людей – третина пенсіонерів", – повідомив Улютін.

Щодо строків, то чиновник зазначив, що зараз відповідний законопроект мають фіналізувати в міністерстві. Після цього на нього чекатиме узгодження на рівні Кабміну та партнерами.

На думку Улютіна, підвищення пенсій необхідне державі і буде економічно вигідним для бюджету.

"Без реформи, ми все одно прийдемо до певного колапсу соціальної системи. Якщо людина отримує 4 тисячі гривень пенсії, то це гарантовано, що вона стає споживачем додаткових соціальних виплат – субсидії тощо. І ці виплати за фактом тягнуть у комплексі ресурсу більше або стільки ж, скільки йому мало б виплачуватись у вигляді більш-менш прийнятої пенсії", – вважає міністр.

Урядовець зазначив, що якщо пенсіонер замість 4 тисяч отримуватиме 6 тисяч гривень, така виплата зможе забезпечити йому іншу якість життя, можливість отримувати медикаменти та зробити меншими потреби в субсидіях. Гроші на підвищення пенсій в Україні є, запевнив Улютін.

"На сьогодні Пенсійний фонд перестав бути дефіцитним, виходячи з кількох причин. Перше – це надзвичайно високі внески з боку військовослужбовців. Грошове забезпечення у них високе, тому високі виплати ЄСВ. Ми маємо значний ресурс, щоб виплачувати пенсію на тому ж рівні без додаткової необхідності вливання коштів із державного бюджету", – підсумував міністр.

За даними Пенсійного фонду, з 1 січня 2026 року мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем становить 2 595 грн.

Раніше міністр соцполітики Денис Улютін повідомив про плани уряду запровадити в Україні пенсійну реформу, за якої громадяни отримували б не одну пенсію, як зараз, а одразу три.

Наразі пенсію в Україні отримують 10,2 мільйона громадян. З початку повномасштабного вторгнення це число поменшало на 600 тисяч осіб. Кількість отримувачів різного виду соціальної допомоги від держави загалом складає близько 15 мільйонів людей.

