В Україні поменшало пенсіонерів: міністр озвучив актуальні цифри

Від початку війни кількість отримувачів пенсій зменшилась на 600 тисяч осіб.

В Україні наразі близько 15 мільйонів людей отримують різного виду соціальні виплати, з них 10,2 мільйона – пенсіонери.

Як повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та нацєдності Денис Улютін в інтерв’ю РБК-Україна, від початку повномасштабної війни кількість отримувачів пенсій зменшилась на 600 тисяч осіб.

"Кількість отримувачів пенсій зменшилась десь на близько 600 тисяч людей, якщо говоримо про період з 2022-го чи 2023-го років. Раніше їхня кількість також зменшувалася", - зазначив міністр.

За його словами, зменшення кількості пенсіонерів - природний процес. Він зазначив, що зараз в Україні приблизно один до одного працюючих і пенсіонерів. Раніше пенсіонерів було більше по відношенню до працюючих.

Крім того, міністр підкреслив, що пенсіонерам, навіть якщо вони виїжджають, але пройшли верифікацію і підтвердили те, що вони живі, український уряд платить пенсії.

25 січня стало відомо, що уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Так, українці зможуть отримуватимуть три пенсії замість однієї.

Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль розповіла, що в Україні хочуть запровадити повністю проактивні пенсійні та соціальні послуги, щоб громадяни отримували виплати автоматично, без збору довідок та походів по установах.

