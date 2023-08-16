У складі ворожого флоту, є рятувальний корабель якому понад 100 років.

Російська Федерація має проблеми з виробництвом великих десантних кораблів.

Про це під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зазначивши, що через морські дрони, які Україна використовує у Чорному морі, загарбнику, скоріш за все, доведеться вивести, наприклад, у Каспійське море найцінніші кораблі Чорноморського флоту.

Мова про кораблі останньої модифікації будівництва - носії "Калібрів" та також великі десантні кораблі проекту "775", які РФ на сьогодні не здатна виробляти.

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"В Росії є проблеми з виробництвом великих десантних кораблів і є бойові одиниці, які вона дійсно цінує. Тому ризикувати ними вона не може. Наприклад вона має у Чорному морі один великий рятувальний корабель "Комуна" - судно, яке було введене у склад флоту ще за часів Російської імперії більш ніж 100 років тому", - розповів Коваленко.

За його словами, росіяни досі використовують "Комуну", тому що не можуть побудувати аналогічне судно рятувального типу – настількі ж велике та ефективне.

"Це найстаріше судно, яке є у складі будь-якого флоту", - каже експерт.

Що відомо про судно "Комуна"

Згідно відкритим джерелам, "Комуна" (до 1922 року – "Волхов") - морське допоміжне судно ВМФ РФ, рятувальник підводних човнів, за конструкцією - катамаран. Було спущено на воду у 1913 році. Його прототип: німецьке рятувальне судно "Вулкан" (нім. SMS Vulkan).

"Комуна" - найстаріше судно ВМФ Росії та найстаріше у світі судно, що фактично перебуває на озброєнні і виконує бойові задачі.

Пройшло модернізацію, обладнане підводним роботом Seaeye Panther Plus.

У 1977 році "Комуна" займалася підйомом з дна літака Су-24, що зазнав катастрофи.

У 1984 році були плани з передачі судна у відання Академії наук СРСР, проте вони не були здійснені, і "Комуна" була переобладнана для виконання початкових функцій судна-рятувальника.

У 2022 році "Комуна" обстежила місце загибелі крейсера "Москва", який потопили сили оборони України.

Війна в Україні та флот агресора

До повномасштабного вторгнення в Україну флот РФ максимально посилився під виглядом навчань. Вони стягнули шість кораблів ще до шести, проте незабаром рахунок суден кількісно скоротився.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня 2023 року морський дрон атакував великий десантний корабель "Оленєгірський гірник". Після атаки дроном корабель зазнав суттєвих пошкоджень. Даний корабель не є носієм ракет "Калібр", проте він перевозить військові вантажі, техніку та особовий склад.

16 серпня 2023 року військово-морські сили України повідомили про виведення з ладу п'ятьох великих десантних кораблів Чорноморського флоту Росії.

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