Активи будуть залишатися заблокованими, поки не буде припинена російська агресія проти України і виплачене відшкодування.

Міністри закордонних справ країн-членів "Великої сімки" (Італії, Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції і Японії) заявили, що продовжить вивчати шляхи використання заморожених активів Російської Федерації для надання допомоги Україні.

Про це йдеться у комюніке глав МЗС G7 за підсумками зустрічі на острові Капрі (Італія). Міністри наголосили, що Росія повинна заплатити за завдані Україні руйнування і спустошення. "Ми засуджуємо нещодавні російські удари ракетами і дронами по енергетичній інфраструктурі і містам в Україні. Ми налаштовані забезпечити повну відповідальність і ми підтримуємо Україну в отриманні компенсації за втрати, травми і руйнування, спричинені в результаті російської агресії", - йдеться у комюніке.

При цьому, глави МЗС привітали запуск роботи Реєстру збитків, завданих внаслідок російської агресії проти України. "Суверенні активи Росії у наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими до того часу, поки Росія не припинить свою агресію і виплатить за завдану шкоду", - йдеться у повідомленні.

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Також міністри привітали схвалення Євросоюзом правових актів стосовно надприбутків приватних суб'єктів. Ці кошти надходять безпосередньо від заморожених російських суверенних активів. Глави МЗС висловлюють підтримку у цьому питанні з огляду на пошук шляхів максимізації вигоди для України, що може бути отримана від цих прибутків.

"Ми продовжимо вивчати усі можливі шляхи надання Україні допомоги для отримання відшкодування з боку Росії в узгодженні з нашими відповідними правовими системами і міжнародним правом. На прохання лідерів, ми продовжимо нашу роботу і консультування перед самітом в Апулії щодо усіх можливих шляхів і здійсненних варіантів, за допомогою яких знерухомлені російські суверенні активи можуть бути використані на підтримку України", - наголошується у комюніке.

Окремо глави МЗС "Великої сімки" висловили рішучість відносно посилення спроможності протиповітряної оборони України з метою збереження життів і захисту критичної інфраструктури.

Також з цієї метою вони співпрацюватимуть з партнерами. "Разом з міжнародними партнерами ми налаштовані продовжувати надавати військову, фінансову, політичну, гуманітарну, економічну підтримку і підтримку для розвитку України та її народу", - сказано у комюніке.

Заморожені активи РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у березні віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель пропонував спрямувати надприбутки із заморожених активів на закупівлю зброї для України.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель сказав, що Європейський Союз не боїться реакції Москви в цьому питанні.

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