Україна особливо зацікавлена у співпраці з Німеччиною у сферах діджиталізації та IT, енергетики та енергоефективності, інфраструктури та логістики, в аграрній та авіакосмічній галузях.

Україна прагне синхронізувати та інтегрувати свою економіку в господарську систему Європейського Союзу і на цьому шляху особливе значення має співпраця з Німеччиною.

Як повідомляє прес-служба про це заявив глава держави у своєму відеозверненні до учасників Четвертого українсько-німецького бізнес-форуму.

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Зеленський відзначив взаємне бажання сторін розвивати та поглиблювати партнерство, попри складні обставини, обумовлені пандемією COVID-19, і подякував Федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель і німецькому уряду за підтримку нашої країни в умовах агресії, що триває з боку Росії.

"Ми високо цінуємо співпрацю з Федеративною Республікою Німеччина в нормандському форматі - для досягнення миру на Донбасі. Значення наданої нам допомоги, проектів з підтримки реформ, розвитку малого та середнього бізнесу, модернізації енергетичного сектору нашої держави - важко переоцінити", - цитує прес-служба Зеленського.

Президент запевнив представників бізнес-спільноти Німеччини, що стратегічний курс України на європейську інтеграцію залишається незмінним.

"Ми прагнемо синхронізувати та інтегрувати нашу економіку в господарську систему Європейського Союзу. На цьому шляху особливе значення має співпраця України з Німеччиною - двигуном європейської інтеграції", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна особливо зацікавлена у співпраці з Німеччиною у сферах діджиталізації та IT, енергетики та енергоефективності, інфраструктури та логістики, в аграрній та авіакосмічній галузях.

"Залучення іноземних інвестицій - наш пріоритет. З метою створення сприятливого інвестиційного середовища в Україні здійснюються глибокі структурні реформи. Торік ухвалено закон про державну підтримку інвестицій, який передбачає супровід інвесторів, які створюють нові робочі місця і реалізують інвестиційні проекти з обсягом вкладень від 20 млн євро», - сказав глава держави та закликав учасників форуму звернути увагу на цей механізм і скористатися можливостями, які дає Україна.

За інформацією прес-служби, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму вступному слові під час відкриття Четвертого українсько-німецького бізнес-форуму звернув увагу на те, що за підсумками 2020 року, попри пандемію, Німеччина посіла перше місце серед торгових партнерів України в Європі, увійшла до п'ятірки найбільших іноземних інвесторів.

"Розцінюю це як визнання німецькими інвесторами стабільного розвитку української економіки, підтвердження готовності працювати в Україні й співпрацювати з нашим урядом", - цитує прес-служба Шмигаля.

Прем'єр нагадав, що в серпні 2020 року за підтримки Німеччини в Україні розпочато енергетичне партнерство, яке відкриває нові можливості взаємовигідного співробітництва у сфері енергоефективності, відновлюваної енергетики, виробництва водню.

"Наш курс на "зелене" майбутнє і залучення інвестицій в цей сектор непохитний. Ми також не звертаємо з курсу на лібералізацію ринків електричної енергії та газу, введення стимулюючого тарифоутворення для модернізації цих секторів, що відкриває нові інвестиційні можливості", - підкреслив Шмигаль.

Що цьому передувало

18 березня Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо налагодження українсько-німецького партнерства у сфері діджиталізації з агентством NRW.Global Business і двома німецькими бізнес-асоціаціями.

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Автор: Бредіхіна Ганна