Транспортний сервіс BlaBlaCar вибачився за рекламну кампанію, в якій було використано карту України без окупованого Росією Криму.
Про це повідомляється у коментарях на сторінці BlaBlaCar у Facebook.
У компанії назвали публікацію прикрою помилкою та запевнили, що ця реклама повністю суперечить їх позиції.
"Зараз ми оперативно проводимо внутрішнє розслідування та з'ясовуємо, як так сталося. Просимо вибачення у всіх, чиї почуття зачепила рекламна кампанія. BlaBlaCar повністю підтримує суверенітет України та не надає послуги в Криму", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці BlaBlaCar.
Скандали з фейковою картою України
Нагадаємо, що раніше в скандал потрапило українське представництво компанії JBL, опублікувавши карту України без Криму і Донбасу. Пізніше вони повідомили, що звільнили винних.
Також карту України без Криму показали організатори Олімпійських ігор у Токіо. Міжнародний олімпійський комітет вибачився за інцидент.
А нещодавно в італійському підручнику з географії знайшли карту з Україною у складі Росії.
Помилки допускали й журналісти, як це було з британським журналом The Economist і американським The New York Times.