Сервіс запевнив, що підтримує суверенітет України.

Транспортний сервіс BlaBlaCar вибачився за рекламну кампанію, в якій було використано карту України без окупованого Росією Криму.

Про це повідомляється у коментарях на сторінці BlaBlaCar у Facebook.

У компанії назвали публікацію прикрою помилкою та запевнили, що ця реклама повністю суперечить їх позиції.

"Зараз ми оперативно проводимо внутрішнє розслідування та з'ясовуємо, як так сталося. Просимо вибачення у всіх, чиї почуття зачепила рекламна кампанія. BlaBlaCar повністю підтримує суверенітет України та не надає послуги в Криму", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці BlaBlaCar.

Скандали з фейковою картою України

Нагадаємо, що раніше в скандал потрапило українське представництво компанії JBL, опублікувавши карту України без Криму і Донбасу. Пізніше вони повідомили, що звільнили винних.

Також карту України без Криму показали організатори Олімпійських ігор у Токіо. Міжнародний олімпійський комітет вибачився за інцидент.

А нещодавно в італійському підручнику з географії знайшли карту з Україною у складі Росії.

Помилки допускали й журналісти, як це було з британським журналом The Economist і американським The New York Times.

Автор: Людмила Жерновська