У BlaBlaCar назвали публікацію карти України без окупованого Росією Криму помилкою й пообіцяли з'ясувати, як вона з'явилася.

Популярний в Україні транспортний сервіс BlaBlaCar потрапив у скандал через публікацію своєї реклами з картою України без окупованого Росією Криму.

Про це у себе в Facebook розповів Олександр Остапа. За його словами, таку рекламу він побачив в Google.

"А це ок таку рекламу в гуглі отримувати? BlaBlaCar, а чий Крим? Цікаво, що ще ніхто про це не говорив", - написав Остапа.

На скріншоті сервіс показав карту України без півострова, а підписи українською мовою свідчать про те, що вона була розрахована саме на українських користувачів.

У коментарях до посту голова відділу комунікацій BlaBlaCar в Україні Юлія Крупенко відзначила, що карта без окупованого Криму - це помилка.

"Добрий день, Олександр. Дякую за тег. Це помилка, ми оперативно виясняємо, звідки взагалі ця реклама могла з'явитися. Звичайно, український офіс BlaBlaCar ніколи б не зробив таку рекламу, це суперечить позиції нашої компанії. Повернусь з відповіддю, як тільки матиму інформацію", - написала Крупенко.

BlaBlaCar - найбільша в світі онлайн-платформа для пошуку автомобільних попутників. Вона почала працювати в 2004 році, а в Україну сервіс прийшов у 2014 році. BlaBlaCar дозволяє водієві частково розділити свої дорожні витрати разом із попутниками, не переслідуючи мету заробити на цьому.

Інші скандали з фейковою картою України

Як повідомляв УНІАН, раніше в схожий скандал потрапило українське представництво компанії JBL, опублікувавши в Instagram-акаунті карту України без Криму і Донбасу. Пізніше компанія JBL Ukraine повідомила, що звільнила працівників, які винні в цьому інциденті.

Також цього року карту України без Криму показали і організатори Олімпійських ігор у Токіо. Пізніше Міжнародний олімпійський комітет вибачився за інцидент і повернув півострів Україні.

Подібні випадки відбуваються регулярно. Нещодавно в італійському підручнику з географії авторства Альберто Фре для учнів середньої школи знайшли карту з Україною у складі Росії. Помилки допускають і журналісти, як це було з авторитетним британським журналом The Economist і американським виданням The New York Times. Періодично в скандал потрапляє і компанія Apple, в чиїх додатках Крим долучають до Росії.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Автор: Олександр Топчій