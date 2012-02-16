Європарламент вивчить, чи відповідає Угорщина європейським цінностям

Брюссель. 16 лютого. УНІАН. Європейський парламент підготує доповідь щодо того, чи поважає Угорщина європейські цінності та законодавство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції, схваленій сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

За резолюцію проголосували 315 депутатів, проти – 263, утримались – 49.

Згідно зі схваленим документом, на підставі підготовленої Комітетом з питань громадянських свобод доповіді, Європарламент визначатиметься, чи варто активувати статтю 7 Угоди ЄС, яка передбачає можливість призупинення повноважень країни-члени ЄС у випадку навмисного чи суттєвого порушення європейських цінностей, прав та свобод.

В документі зазначається, що влада Угорщини має врахувати рекомендації Єврокомісії, Ради Європи та Венеціанської комісії, і внести зміни до низки законів.

При цьому, депутати Європарламенту висловили “серйозну стурбованість” щодо стану демократії, верховенства права, захисту прав людей та системи стримувань і противаг в Угорщині.

У резолюції також міститься заклик до Єврокомісії стежити за внесенням змін до законодавства Угорщини з метою забезпечення незалежності судової гілки влади, незалежності центрального банку Угорщини та національного органу захисту персональної інформації, відновлення права Конституційного суду на перегляд законодавства, гарантування свободи засобів масової інформації та відповідності законодавства про вибори європейським стандартам.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня 2011 року парламент Угорщини схвалив нову Конституцію країни, яка набрала чинності з 1 січня цього року.

Після цього, парламент країни в рамках реалізації конституційної реформи схвалив низку законів, які викликали стурбованість в ЄС, через невідповідність законодавству ЄС.

17 січня Єврокомісія розпочала процедуру про порушення законодавства ЄС проти Угорщини. Зауваження Комісії стосуються положень нових законів, схвалених парламентом Угорщини у грудні минулого року, щодо забезпечення незалежності центрального банку, органу влади із захисту персональних даних, а також щодо пенсійного віку суддів. Крім того, Комісія направила запит з проханням надати більш розширену інформацію щодо незалежності судової системи країни. Процедура про порушення законодавства проводитиметься за скороченими термінами.

18 січня в Європарламенті відбулися дебати щодо стану демократії в Угорщині, в яких взяв участь прем’єр-міністр країни Віктор ОРБАН.