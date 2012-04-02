МЗС: Угода з ЄС буде непублічною до підписання

Київ. 2 квітня. УНІАН. У Міністерств закордонних справ України вважають неможливим опублікування тексту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС до її підписання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції керівник української переговорної групи з укладення зазначеної угоди, заступник міністра закордонних справ України Павло Клімкін.

Він зазначив, що згідно з існуючою практикою в цій сфері, текст угоди не оприлюднюється до підписання.

«Стосовно формального оприлюднення тесту, наприклад, взяти і поставити його на сайт, цього, на жаль, ми не можемо зробити, це суперечить класичній практиці»,- сказав П.Клімкін, додавши, що особисто він вважає, що на цьому етапі було б дуже важливим ознайомити суспільство з головними ідеями, перевагами і викликами, пов`язаними з імплементацією угоди.

Як повідомляв УНІАН, українські експерти з питань європейської інтеграції звернулися до керівництва України та Європейського Союзу з проханням оприлюднити текст Угоди про асоціацію. Про це йдеться у відкритому зверненні експертів.

«У зв`язку з тим, що 30 березня у Брюсселі відбудеться парафування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка передбачає створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, спільнота фахівців з європейської інтеграції звертається до керівництва Євросоюзу та України з проханням надати українським аналітичним центрам повний текст угоди з додатками», - зазначається у зверненні.

Представники громадських організацій та аналітичних центрів, незалежні експерти і громадські діячі переконані, що угода має бути доступна для аналізу та обговорення фахівцями одразу після завершення процедури попереднього погодження україномовної та англомовної версій документа, тобто, задовго до офіційної церемонії її підписання.