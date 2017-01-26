Сума збору роялті в Україні у 2016 році перевищить 70 мільйонів - Мінекономрозвитку

Сума збору роялті українськими організаціями по колективному управлінню авторськими та суміжними правами за результатами 2016 року складе понад 70 мільйонів гривень, що приблизно стільки ж, скільки було зібрано в 2015 році.

Про це УНІАН повідомила директор департаменту розвитку інновацій та інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку та торгівлі України Олена Мініч.

"Більш точні дані будуть в кінці січня, але сьогодні можна спрогнозувати, що сума роялті буде перевищувати 70 мільйонів гривень. У 2015 році ця сума становила 71,5 мільйона гривень, що на 10,5 мільйона гривень більше, ніж сума, зібрана за 2014 рік", - сказала вона.

За словами Мініч, за 2016 рік левову частку роялті зібрала державна організація "Українське агентство з авторських та суміжних прав" (УААСП) - 50 мільйонів гривень, що на 9 мільйонів гривень більше, ніж у 2015 році. Всі інші організації колективного управління правами за звітний період повинні зібрати понад 20 мільйонів гривень.

Мініч зазначила, що українські організації колективного управління авторськими і суміжними правами, порушуючи міжнародні правила, виплачують авторам-правовласникам до 10% від зібраних коштів.

"Організації колективного управління правами в Європейському Союзі беруть за адміністративне обслуговування до 25% комісійних від загальної суми збору. У нас же – до 50% і вище. Авторам доходить у кращому випадку 10% від зібраних грошей", - зазначила вона.

У Мінекономрозвитку повідомили про намір доопрацювати законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" (№4461), яких планується ліквідувати госорганизацию УААСП, підпорядковану Державній службі інтелектуальної власності, і створити на її базі недержавну організацію, яка успадкує функції й активи агентства, а також монополізує ринок колективного управління.

"У законопроекті дуже багато недоліків. Правила конкуренції та свобода вибору правовласників повинні бути забезпечені, тому монополій ні в якому разі не можна допускати", - прокоментувала Мініч.

За її словами, в Україні повинна бути визначена консолідація існуючих 19 організацій колективного управління правами, які зараз конкурують на ринку і стягують великі плати з користувачів інтелектуальною власністю.

Також міністерство має намір посилити контроль за діяльністю організацій колективного управління, які збирають роялті, та запровадити онлайн-ліцензування та автоматизовані системи для реєстрації авторських прав.

"Онлайн-ліцензування в цій сфері вже давно застосовується у Європі. Україні слід рухатися в цьому напрямку", - підкреслила Мініч.

Законопроект "Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права" (№4461) жорстко критикувався вітчизняними і міжнародними експертами Європи і США. На їхню думку, він суперечить європейським і міжнародним стандартам, оскільки створює єдину недержавну організацію, яка буде збирати і виплачувати роялті правовласникам. Таким чином законопроект монополізує ринок збору роялті, за який вже кілька років ведеться боротьба між учасниками ринку.

Великі правовласники в структуру нової організації увійти не зможуть, що призведе до того, що вони будуть усунені від реальної участі в організації і не зможуть захистити права на свій контент.

Проти цієї законодавчої ініціативи виступили провідні міжнародні організації, зокрема, Міжнародне об'єднання авторських організацій колективного управління (CISAC), Європейське об'єднання авторських організацій колективного управління (GESAC), Міжнародне об'єднання фонографічної індустрії (IFPI) та Міжнародне смакота видавців (ICMP).

Читайте такожДержслужбу інтелектуальної власності ліквідують - її функції передадуть Мінекономрозвитку

Як повідомляв УНІАН, за словами глави Мінекономрозвитку Степана Кубіва, реформа системи прав інтелектуальної власності (ІВ) буде включати імплементацію законодавства Європейського Союзу, посилення захисту ІВ і зміна системи розподілу роялті.

На початку травня 2016 року офіс Торгового представництва США в оприлюдненому щорічному звіті щодо рівня захищеності прав інтелектуальної власності в світі Special 301 Report відзначив недостатній рівень захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

Україна, як і в минулому році, опинилася в групі з 11 країн в так званому списку Priority Watch List (Пріоритетний список спостереження). Країнам цієї групи рекомендується вжити активних заходів для покращення рівня захисту у сфері прав інтелектуальної власності. В цю групу, крім України, увійшли Китай, Аргентина, Чилі, Росія та інші країни.

У лютому 2016 року Міжнародний альянс інтелектуальної власності (IIPA) третій рік поспіль визнав Україну основним порушником авторських прав в Інтернеті. Згідно з даними міжнародних експертів, авторські права в Україні систематично порушуються, і це порушення може спричинити за собою цілий ряд адміністративних і фінансовий санкцій – аж до запровадження додаткових мит на український експорт та скасування програм технічної допомоги нашій країні.