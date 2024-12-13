Новий Turok вперше гратиметься від третьої особи і з кооперативом.

Розробники Warhammer 40K: Space Marine 2 із Saber Interactive вирішили воскресити забуту серію Turok про полювання на динозаврів. Анонс відбувся на премії The Game Awards 2024.

Нова частина отримала підзаголовок Origins. На відміну від класичних частин, Turok: Origins відмовиться від виду від першої особи і запропонує гравцям екшен від третьої особи. Крім того, розробники впроваджують повноцінний кооператив: тепер до трьох мисливців зможуть об'єднатися в одній сесії, щоб пройти основну кампанію разом.

Гравцю доведеться використовувати особливий біоморфний костюм, що дає змогу поглинати ДНК переможених ворогів і тим самим переймати їхні здібності, наприклад, закликати блискавки. У грі будуть представлені напівзакриті локації, пов'язані між собою порталами до різних світів, а значущу роль відведуть видовищним битвам із масштабними босами.

Turok: Origins буде доступний на ПК, Playstation 5 і Xbox Series, але навіть приблизної дати релізу поки немає.

Раніше ми розповідали, що новий Elden Ring теж стане кооперативом. Спін-офф Neightreign переосмислить старих босів із минулих ігор студії та запропонує знову їх здолати, але тепер разом із друзями.

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