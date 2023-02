Белла Рамзі з нетерпінням чекає побачити цей фрагмент історії в шоу.

На тлі успіху перших епізодів серіалу The Last of Us продовжили на другий сезон. Творці шоу офіційно оголосили, що він буде присвячений сиквелу гри Naughty Dog. А раз так, то на глядачів чекає доросла Еллі і демонстрація її близьких відносин з Діною. Виконавиця ролі головної героїні в шоу Белла Рамзі дуже "схвильована" через майбутній показ роману. Вона з нетерпінням чекає, коли цю частину історії представлять у шоу.

Таким коментарем актриса поділилася в останньому випуску подкасту Happy Sad Confused. Під час розмови зайшла розмова про фрагменти гри, які хотілося б побачити в шоу. Один з них стосується близьких стосунків Еллі та Діни.

"Чесно кажучи, я дуже схвильована історією Еллі/Діни. Я дивилася спільну нарізку, хтось зробив феноменальний — я не знаю, як вони це роблять — приголомшливий монтаж виключно ігрового процесу, як історії кохання Еллі і Діни. Тому я з нетерпінням чекаю цього", — заявила Рамзі.

Серіал The Last оf Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконали Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мазін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу пройшли в Канаді. HBO витратила на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Перша серія шоу вийшла 15 січня на HBO Max.

