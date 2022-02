Naughty Dog не перестає дивувати увагою до дрібниць.

The Last of Us Part II відома своїм ретельним опрацюванням всіх аспектів. Автори з Naughty Dog довели до ідеалу кожен елемент в грі, щоб користувачам було легко повірити в навколишній світ. Навіть через півтора року фанати знаходять в проекті малопомітні і дивовижні деталі. Одну з них нещодавно виявив відвідувач форуму Reddit під псевдонімом ImAFlyingShark. Вона показує, наскільки скрупульозно Naughty Dog поставилася до реалізації історії в TLoU II.

Обережно: далі в матеріалі присутні несуттєві спойлери до сюжету The Last of Us Part II.

У п'ятнадцятому розділі гри демонструється флешбек, який присвячений дню народження Еллі. Джоел підготував для своєї вихованки особливий подарунок. Він відвів героїню в музей, де був присутній макет шатла, і вручив спеціальну аудіокасету, на якій записані звуки запуску ракети. Так як дівчину дуже цікавив космос, для неї це був неймовірний сюрприз.

По дорозі до цілі персонажі долали різні перешкоди. У цей момент ImAFlyingShark і виявив дивовижну сюжетну деталь. Користувач показав, що якщо повернути камеру під певним кутом, то в кишені футболки Джоела можна побачити згадану аудіокасету. Це означає, що герой з самого початку ніс її з собою і потім вручив Еллі. Naughty Dog заслуговує величезної поваги, адже постаралася прибрати нестиковки навіть в таких дрібницях.

The Last of Us Part II — основні подробиці

Друга частина постапокаліптичного екшена від студії Naughty Dog вийшла 19 червня 2020 року на PS4. У перші три дні після релізу гра розійшлася тиражем 4 мільйони копій на фізичних носіях. Дані про цифрові продажі студія поки не розкрила.

The Last of Us Part II встановила рекорд на агрегаторі рецензій Metacritic, де в найкоротші терміни отримала 147 тисяч відгуків. А скандал навколо гри, коли їй занижували оцінки, породив прецедент, завдяки якому Metacritic змінив правила публікації користувацьких оглядів. Тепер написати рецензію дозволяється тільки через два дні після виходу будь-якого проекту.

TLoU II стала лідером за кількістю нагород "Гра року", обігнавши навіть "Відьмака 3". У екшена від Naughty Dog 300 таких нагород, а у творіння CDPR — 260.

