Головне, запастися ресурсами для створення вибухівки.

В The Last of Us Part II є епізод з дуже несподіваною засідкою. Вороги нападають на Еллі, коли вона взаємодіє зі столом для поліпшення спорядження в одному з бостонських будинків. Противники з'являються з сусідньої кімнати і руйнують атмосферу спокою. Атака вийшла настільки раптовою, що може легко вибити з рівноваги і змусити панікувати. Але якщо знати про напад, то з ним нескладно впоратися. Один із способів, як креативно усунути всіх ворогів в засідці, показав відвідувач форуму Reddit під псевдонімом wolf_of_thorns.

Читайте такожУ The Last of Us Part II виявили можливість, про яку ніхто не знавЕнтузіаст увійшов до будинку, де знаходилися противники, і почав розкладати вибухівку. Він замінував двері перед кімнатою, з якої повинні з'явитися вороги, а також заклав близько п'ятнадцяти снарядів на підлозі в двох приміщеннях. Потім wolf_of_thorns скористався столом для поліпшення спорядження і почув у себе за спиною вибухи. Коли гравець розвернувся, то побачив тільки розчленовані тіла супротивників. При першому проходженні проекту такий трюк виконати складно, так як потрібно заздалегідь знати про засідку. Однак в цілому спосіб усунення ворогів вийшов більш ніж ефективним.

The Last of Us Part II — основні подробиці

Друга частина постапокаліптичного екшена від студії Naughty Dog вийшла 19 червня 2020 року на PS4. У перші три дні після релізу гра розійшлася тиражем 4 мільйони копій на фізичних носіях. Дані про цифрові продажі студія поки не розкрила.

The Last of Us Part II встановила рекорд на агрегаторі рецензій Metacritic, де в найкоротші терміни отримала 147 тисяч відгуків. А скандал навколо гри, коли їй занижували оцінки, породив прецедент, завдяки якому Metacritic змінив правила публікації користувацьких оглядів. Тепер написати рецензію дозволяється тільки через два дні після виходу будь-якого проекту.

TLoU II стала лідером за кількістю нагород "Гра року", обігнавши навіть "Відьмака 3". У екшена від Naughty Dog 300 таких нагород, а у творіння CDPR — 260.

