Геймдиректорка Dragon Age: The Veilguard Корінн Буше, яка працювала над грою з лютого 2022 року, залишає BioWare.

Про це повідомляє видання Eurogamer і журналіст Джефф Грабб. Буше пропрацювала в Electronic Arts 18 років, більшу частину своєї кар'єри розробниця працювала над серією The Sims як дизайнерка, вона доклала руку до The Sims 3, The Sims 4 і The Sims Mobile.

До розробки Dragon Age: The Veilguard Буше приєдналася на початку 2022 року. Разом із креативним директором проєкту Джоном Еплером вони довели гру до релізу в жовтні 2024 року. Повідомляється, що крім Буше, Bioware більше ніхто не покидає.

Dragon Age: The Veilguard вийшла 31 жовтня на ПК, Playstation 5 і Xbox Series. Це перша гра легендарної серії за останні 10 років. Критики позитивно прийняли гру, поставивши на релізі 83 бали на Metacritic, але думки гравців все ж розділилися.

Раніше ми розповідали, що програмісти з ком'юніті Neverwinter Nights, класичної RPG від BioWare, випустили нове оновлення для гри через 23 роки після релізу. Апдейт націлений на оптимізацію гри під сучасні системи.

