The Last of Us Part II — це бездонне озеро з різними дрібними деталями і можливостями. Студія Naughty Dog потрудилася над кожним аспектом гри і подбала, щоб вона відчувалася максимально реалістичною. Завдяки цьому користувачі продовжують знаходити в TLoU II невеликі, але приємні секрети. Один з них нещодавно виявив відвідувач форуму Reddit під псевдонімом KiwiOutrageous7295.

У ролику за посиланням вище показаний епізод з Еббі і Майклом в океанаріумі. Ентузіаст в ролі головної героїні пішов наверх по сходам між трибунами і продемонстрував цікаву взаємодію. Дівчина сіла на перила і спустилася по ним вниз. Це прихована дія, так як гравець не натискав ніякої клавіші для активації описаної можливості. Еббі автоматично взаємодіяла з поручнями, а значить — розробники реалізували такий приємний секрет для користувачів, які захочуть уважно дослідити TLoU II.

The Last of Us Part II — основні подробиці

Друга частина постапокаліптичного екшена від студії Naughty Dog вийшла 19 червня 2020 року на PS4. У перші три дні після релізу гра розійшлася тиражем 4 мільйони копій на фізичних носіях. Дані про цифрові продажі студія поки не розкрила.

The Last of Us Part II встановила рекорд на агрегаторі рецензій Metacritic, де в найкоротші терміни отримала 147 тисяч відгуків. А скандал навколо гри, коли їй занижували оцінки, породив прецедент, завдяки якому Metacritic змінив правила публікації користувацьких оглядів. Тепер написати рецензію дозволяється тільки через два дні після виходу будь-якого проекту.

The Last of Us Part II стала лідером за кількістю нагород "Гра року", обігнавши навіть "Відьмака 3". У екшена Naughty Dog 300 таких нагород, а у творіння CDPR — 260.

