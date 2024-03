Основна проблема під час встановлення на жорсткий диск – це довгий запуск ігор, а також тривалі підвантаження віту.

У 2023 році почали з'являтися перші відеоігри, які вимагають обов'язкової наявності твердотільного накопичувача (SSD) для встановлення. Іншими словами, вони повноцінно не працюють під час встановлення на жорсткий диск.

Експерти RandomGaminginHD в одному з роликів на YouTube з'ясували, як працюють сучасні відеоігри на звичайному HDD. Виявляється, запускати вимогливі ААА-тайтли на старому жорсткому диску можна, але є свої нюанси.

За словами фахівців, основна проблема HDD – довгий запуск ігор, а також тривале провантаження світу. Наприклад, завантаження Starfield зі збереження у випадку з сучасним SSD займає близько 15 секунд, тоді як на HDD доведеться чекати півтори хвилини. Ще гра часто зависає в деяких сценах на 2-3 секунди.

Не без проблем працює на жорсткому диску і Alan Wake 2 – у гри часто спостерігаються дивацтва із завантаженням текстур з високою роздільною здатністю, тим самим призводячи до неправильного відображення об'єктів на далеких відстанях.

У Baldur's Gate 3 під час роботи на HDD виникають аномалії, зокрема, відсутність стін будівель і персонажі, що біжать у повітрі. При цьому продуктивності HDD вистачило, щоб забезпечити стабільний геймплей у Counter-Strike 2, The Last of Us і Spider-Man Remastered.

Загалом, експерти рекомендують все ж використовувати SSD-накопичувач для ігор. А у випадку з HDD, це має бути "живий" вінчестер зі швидкістю обертання шпинделя 7200 об/хв. Його вистачить, щоб забезпечити середній FPS не нижче за 60 к/с, але доведеться миритися з гальмами і зникаючими текстурами.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року аналітики повідомляли про дворазове зростання цін на SSD-накопичувачі. Найкрупніші виробники пам'яті й надалі агресивно нарощуватимуть ціни після тривалого періоду, коли ціни через перевиробництво і слабкий попит були дуже низькими.

А сьогодні відбувся реліз Dragon's Dogma 2 і ПК-версії Horizon Forbidden West. І якщо японська RPG зіткнулася з валом критики серед користувачів Steam, то пригоди Елой дуже тепло зустріли на комп'ютерах.

Вас також можуть зацікавити новини: