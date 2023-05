Корпорація нагадала, що більшість показаних на заході ігор вийдуть і на Xbox.

Основна частина PlayStation Showcase була приділена іграм партнерів Sony. Глядачам показали ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Assassin's Creed Mirage, Alan Wake 2, Ghostrunner 2 та інші проєкти. Переважна більшість з цих новинок з'являться на всіх платформах, чим і скористалася Microsoft. Відразу після заходу корпорація влучно "підколола" свого конкурента.

Коли PlayStation Showcase закінчилася, на офіційному акаунті Xbox з'явився новий пост. Представники табору "зелених" опублікували і навіть закріпили картинку з переліком з 12 ігор, які продемонстрували на презентації Sony. Сюди входять ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Assassin's Creed Mirage, Alan Wake 2, Ghostrunner 2, Immortals of Aveum, The Talos Principle 2, Neva, Cat Quest: Pirates of the Purribean, Teardown, Тhe Plucky Squire, Marathon і Dragon's Dogma 2.

На зображенні поруч з проєктами красується напис "вийдуть на Xbox". А публікацію супроводили фразою: "Яка ж хороша добірка". Таким способом Microsoft "підколола" Sony у зв'язку з мінімумом гучних ексклюзивів, показаних на PlayStation Showcase, і нагадала аудиторії про майбутні ігри на Xbox.

Детальніше про PlayStation Showcase

Шоу відбулося 24 травня і тривало трохи довше години. Головною грою презентації стала Marvel's Spider-Man 2, яка відзначилася трейлером і великою геймплейною демонстрацією.

Решта ексклюзивів, показаних на заході — це переважно проєкти з сервісною моделлю або новинки для гарнітури віртуальної реальності PS VR2.

