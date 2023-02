Фінал повинен був розгортатися в Сан-Франциско.

Коли The Last of Us була лише на стадії концепту, студія Naughty Dog планувала реалізувати іншу, менш похмуру кінцівку. Користувачів хотіли відправити в Сан-Франциско.

Увага: далі в матеріалі слідують спойлери до фіналу першої частини TLoU. У кінцівці гри демонструється, як Джоел рятує Еллі з лікарні. Щоб синтезувати ліки від кордицепса на основі імунітету дівчини, лікарям довелося б її вбити. Однак протягом тривалої подорожі головний герой перейнявся батьківськими почуттями до своєї супутниці. Саме тому Джоел перестріляв всіх "цикад", включаючи докторів, і відвіз Еллі. Тобто протагоніст пожертвував порятунком світу заради новознайденої дочки.

Однак початкова ідея була іншою. Користувач Twitter під псевдонімом NaughtyDogInfo звернув увагу на старе інтерв'ю співкерівника Naughty Dog, голови розробки двох частин TLoU Ніла Дракманна виданню Eurogamer. Розмовляючи з журналістами, режисер заявив: "Початкова кінцівка, коли ми представляли гру, була набагато більш обнадійливою, де Джоел і Еллі потрапляють у Сан-Франциско, і це місто, кероване людьми, які намагаються відновити суспільство".

Цей коментар відсилає до самостійного мультиплеєру до The Last оf Us Part II. Події гри розгортатимуться в Сан-Франциско. Можливо, користувачі побачать, як вцілілі намагалися побудувати нове суспільство.

Ремейк The Last of Us — основні подробиці

Гру повністю переробили з урахуванням сучасних технологій і можливостей PS5. У проекті реалізували анімації, фізику, штучний інтелект і опції доступності на рівні другої частини.

Оновлена TLoU підтримує особливості DualSense і тривимірне звучання.

Основний геймплей і сюжет залишилися без змін, проте з грою буде поставлятися покращене доповнення Left Behind. А ось мультиплеєр з проекту вирізали.

The Last оf Us Part I вийшла 2 вересня 2022 року на PlayStation 5, а 28 березня добереться до ПК. Гра отримала від критиків 89 балів, а ось користувачі поставили тільки 5,5.

