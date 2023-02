Гра, на основі якої виходить неймовірно популярний серіал на HBO, з'явиться на персональних комп'ютерах трохи пізніше запланованого.

Сезон ігрових переносів можна оголошувати офіційно відкритим. Спочатку Respawn Entertainment відклала Star Wars Jedi: Survivor до 28 квітня. А тепер про аналогічне рішення оголосили Naughty Dog і Sony. Реліз The Last of Us Part I на ПК тепер відбудеться не 3 березня, а 28-го.

Про невелике перенесення розробники розповіли в публікації на офіційному акаунті в Twitter: "Спочатку ми оголосили, що реліз The Last of Us Part I на ПК відбудеться 3 березня, але ми вирішили перенести дату запуску на кілька тижнів: тепер вона вийде 28 березня. [...] Ми хочемо переконатися, що дебют The Last at Us Part I на ПК буде в найкращій формі. Ці додаткові два тижні дозволять нам переконатися, що ця версія The Last of Us відповідає вашим і нашим стандартам".

Naughty Dog подякувала гравцям за очікування і пообіцяла найближчим часом розповісти більше деталей про ПК-версію. Студія також "вражена" величезною увагою, яку отримала франшиза за останні тижні на тлі релізу екранізації від HBO і Sony.

Ремейк The Last of Us — основні подробиці

Гру повністю переробили з урахуванням сучасних технологій і можливостей PS5. У проекті реалізували анімації, фізику, штучний інтелект і опції доступності на рівні другої частини.

Оновлена TLoU підтримує особливості DualSense і тривимірне звучання.

Основний геймплей і сюжет залишилися без змін, проте з грою буде поставлятися покращене доповнення Left Behind. А ось мультиплеєр з проекту вирізали.

The Last оf Us Part I вийшла 2 вересня 2022 року на PlayStation 5. Гра отримала від критиків 89 балів, а ось користувачі поставили тільки 5,5.

