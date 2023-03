Для запуску гри з високою роздільною здатністю і максимальними настройками знадобиться дуже потужний ПК.

Схоже, The Last of Us Part I продовжує традиції ПК-версії Returnal з її жорсткими системними вимогами. Для запуску гри Naughty Dog з максимальними налаштуваннями і високою роздільною здатністю знадобляться флагманські комплектуючі.

Зате для проходження ремейка з мінімальною графікою буде достатньо старої відеокарти GTX 1050 Тi. Але навіть в цьому випадку знадобиться SSD і 100 Гбайт вільного місця. Окремо розробники згадали, що на ПК The Last оf Us Part I відзначиться підтримкою 4К, ультрашироких і панорамних моніторів, наявністю технологій масштабування AMD FSR 2.2 і NVIDIA DLSS 2.0, тривимірним звуком і можливістю підключати контролери.

Управління в комп'ютерній версії адаптували під мишу і клавіатуру, але буде і гібридний режим з частковим застосуванням геймпада. Можливість регулювати налаштування теж реалізована в The Last оf Us Part I. Наприклад, є вибір обмеження кадрової частоти і вертикальної синхронізації.

Відео дня

У плані контенту ремейк TLoU на ПК буде аналогічним з PS5-версією. Користувачі отримають доступ до сюжетної кампанії, доповнення Left Behind і різних режимів.

Мінімальні вимоги (720p, 30 кадрів/сек, низькі налаштування)

ОС: Windows 10 (64 біт, версія 1909 або вище);

процесор: Intel Core i7-4770K або AMD Ryzen 5 1500X;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970, GTX 1050 Ti або AMD Radeon RX 470;

відеопам'ять: 4 Гбайт;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

місце на диску: 100 Гбайт (SSD).

Рекомендовані вимоги (1080p, 60 кадрів/сек, високі налаштування)

ОС: Windows 10 (64 біт, версія 1909 або вище);

процесор: Intel Core i7-8700 або AMD Ryzen 5 3600X;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super, RTX 3060, AMD Radeon RX 5800 XT або RX 6600 XT;

відеопам'ять: 8 Гбайт;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

місце на диску: 100 Гбайт (SSD).

Вимоги "Продуктивність" (1440p, 60 кадрів в секунду, високі налаштування)

ОС: Windows 10 (64 біт, версія 1909 або вище);

процесор: Intel Core i7-9700K або AMD Ryzen 5 5600X;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Тi або AMD Radeon RX 6750 XT;

оперативна пам'ять: 32 Гбайт;

місце на диску: 100 Гбайт (SSD).

Вимоги "Ультра" (4K, 60 кадрів/сек, максимальні налаштування)

ОС: Windows 10 (64 біт, версія 1909 або вище);

процесор: Intel Core i5-12600K або AMD Ryzen 9 5900X;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 або AMD Radeon RX 7900 XT (з увімкненим FSR);

оперативна пам'ять: 32 Гбайт;

місце на диску: 100 Гбайт (SSD).

Ремейк The Last of Us — основні подробиці

Гру повністю переробили з урахуванням сучасних технологій і можливостей PS5. У проекті реалізували анімації, фізику, штучний інтелект і опції доступності на рівні другої частини.

Оновлена TLoU підтримує особливості DualSense і тривимірне звучання.

Основний геймплей і сюжет залишилися без змін, проте з грою буде поставлятися покращене доповнення Left Behind. А ось мультиплеєр з проекту вирізали.

The Last оf Us Part I вийшла 2 вересня 2022 року на PlayStation 5, а 28 березня добереться до ПК. Гра отримала від критиків 89 балів, а ось користувачі поставили тільки 5,5.

Вас також можуть зацікавити новини: