Антирейтинг очолив проєкт від відомих розробників в улюбленому багатьма всесвіті.

На агрегаторі рецензій Metacritic з'явився антитоп ігор, випущених цього року. Сервіс не враховував ігри, у яких було менш ніж сім рецензій. Нагадаємо, у 2022 році найгіршою грою визнали POSTAL 4: No Regerts.

Антирейтинг 2023 року очолила The Lord of the Rings: Gollum. Пригода про Голлума в улюбленому багатьма всесвіті вийшла настільки поганою, що викликала виключно негативні емоції. Рейтинг гри складає всього 34 зі 100 балів на основі рецензій журналістів. Оцінка користувачів – 1,2 бала.

Показово, що за розробку гри відповідала студія Daedalic Entertainment, яка до цього випустила маленькі, але якісні ігри. Вона створила багато квестів, включаючи серію Deponia, і відповідала за просування чудової Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Слідом за нею йде екшен Flashback 2 з 35 зі 100 балами, а замикає трійку "лідерів" хорор Greyhill Incident з 38 балами. Обидві гри називають нудними, безідейними і забаговиними.

А ось так виглядає топ-10 найгірших ігор у 2023 році:

The Lord of THE Rings: Gollum – 34 бали;

Flashback 2 – 35 балів;

Greyhill Incident – 38 балів;

Quantum Error – 40 балів;

Testament: The Order of High-Human – 41 бал;

Crime Boss: Rockay City – 43 бали;

Hellboy: Web of Wyrd – 47 балів;

Gangs of Sherwood – 48 балів;

Loop8: Summer Of Gods – 49 балів;

Gargoyles Remastered – 49 балів.

Якщо не брати до уваги обмеження на мінімальну кількість оглядів, то The Lord of The Rings: Gollum буде далеко не найгіршою грою, що вийшла в 2023 році. У того ж Skull Island: Rise of Kong рейтинг 23 бали, а у The Walking Dead: Destinies – 29 балів.

Незважаючи на антитоп, 2023 рік став найкращим в історії ігор за останні 20 років – високі оцінки в пресі та відгуки гравців підтверджують це. Але й майбутній 2024 рік теж обіцяє бути багатим Ігрові релізи, хоч переплюнути 2023 навряд чи вдасться. УНІАН зібрав топ-15 найбільш очікуваних ігор 2024 року.

А в Steam нещодавно змінився лідер серед найбільш очікуваних ігор – тепер це Hades 2, продовження одного з найкращих представників жанру "рогалик". Гра також отримає офіційну українську локалізацію.

Вас також можуть зацікавити новини: